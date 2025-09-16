Slušaj vest

"Kad su pare u pitanju, svi su iste vere". Ne verujemo da čuveni Volterov citat ovih dana i meseci izgovaraju blokaderi, ali iako nam prodaju maglu o univerzalnim vrednostima, "bez kulta ličnosti", da su na ulici zbog ideje, a ne zbog lične koristi - došli smo na kraju - a bilo je tako i na početku - upravo do te iste vere i lične koristi, i to one najviše opipljive - novca u rukama. I to novca koji se broji u milionima dinara, stotinama hiljada evra. A gde su velike pare - eto i velikog razdora!

Finansijske ambicije u blokaderskim protestima prepoznali su mnogi, a jedan od onih koji je itekako profitirao ne empatiji koja je donela brojne donacije je Milomir Jaćimović, autoprevoznik iz Đurđeva.

Prema sopstvenom priznanju, u snimku koji se deli društvenim mrežama, Jaćimović je dobio 900 hiljada evra donacija!

On je još u aprilu ove godine izjavio da je do tada na njegov račun uplaćeno 4.800.000 dinara.

"To su moje pare, da se razumemo. Imam pravo s njima da radim šta hoću, to je meni narod poverio", rekao je, između ostalog tada Jaćimović.

Milomir Jaćimović vozi blokadere na proteste. On je letos uhapšen zajedno sa svojim sinom koji učestvuje u blokadama, i tada je, kako su preneli mediji, za manje od 24 sata prikupljeno 71.000 dolara pomoći za njega! Taj novac je, kako je navedeno, skupila dijaspora preko platforme gofundme.com. Studenti bloladeri su preko svojih naloga na društvenim mrežama delili Jaćimovićev broj tekućeg računa, na koji su njihovi simpatizeri mogli da uplaćuju novac.

I - uplaćivali su, što bi reko narod - onoliko! Čak 900.000 evra je, kako je sam Jaćimović izjavio.

"Ja sam, druže, za dva i po dana, dobio skoro 900 hiljada evra donacija. Ne krijem: 41 milion i 800 hiljada dinara, dobio sam 91.000 dolara i Amerika mi je uplatila... To sve sabereš - 900.000 evra. Za dan i po su te pare legle, dok sam ja bio u pritvoru", rekao je ovaj autoprevoznik u telefonskom razgovoru sa javnosti nepoznatim muškarcem koji je snimak tog razgovora objavio na internetu.

Interesantno je da Jaćimović pominje i donacije iz Amerike, a reč je o donacijama za koje bio zadužen Nenad Milanović, osnivač kompanije CAKE.com, jedan od najistaknutijih sponzora protesta, koji je juče objavio da se povlači iz daljeg angažmana.

Javno priznanje o velikim parama donelo je, kako to obično biva, i velike probleme unutar samog blokaderskog pokreta. Počele su svađe, tenzije, i međusobna optuživanja - ko je koliko novca uzeo, kome je narod zapravo "poverio" milione, i zašto se o svemu tome iznutra ćuti, dok se spolja i dalje propagira priča o "ideji, slobodi, pravdi borbi protiv korupcije".

"Javljate mi sada da je Jaćimović izjavio da mu je legao 41 milion, mislimo samo na dinarske uplate. I da sada ima ukupno 9 autobusa. Da je upravo to izjavio na N1. 41 milion. Bez inostranih uplata", objavila je na svom Instagram storiju pristalica blokadera, kojoj je nakon toga stigla poruka sa molbom da "ne proziva Jaćimovića", a na to je usledio odgovor:

"Nemojte me moliti ovako nešto, nemojte tražiti od mene da ćutim. Una u meni ne dozvoljava da ćutim kada znam da nešto nije u redu. Nije ljudski"

Netransparentnost je od početka prisutna u blokaderskom pokretu. Javnost ne zna ko su lideri blokadera, ko su članovi nelegalnih plenuma koji su protivzakonito ukinuli studentske parlamente, ne zna se ko je na blokaderskoj listi za vanredne izbore koje traže, i koju kriju i od studenata blokadera (onih koji nisu u plenumima)... I nikom takva netransparentnost nije smetala niti bila problematična dok nisu počele da se broje pare.Velike pare.