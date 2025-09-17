Slušaj vest

Godišnjica velike tragedije u Novom Sadu, kada je zbog pada nadstrešnice poginulo 16 ljudi, priprema se kao teren za izvođenje takozvanog srpskog Majdana, upozorenje je koje je Spoljna obaveštajna služba Rusije (SVR) javno uputila i prstom uperila u centre moći unutar EU, označivši ih da stoje iza tog plana.

Izgubili podršku

Za očekivati je da određeni strani faktori u godišnjici tragedije vide priliku za destabilizaciju Srbije, ali drastičan scenario koji priželjkuju neće se ostvariti zato što su blokaderi potpuno izgubili podršku i zato što su naše službe bezbednosti precizno detektovale rušilačke elemente, ocenjuju sagovornici Kurira.

Predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić objašnjava za Kurir da postoje elementi za sagledavanje rizika u narednom periodu, a u tom smislu je posebno osetljiv 1. novembar.

Dejan Miletić Foto: Kurir Televizija

- To je godišnjica novosadske tragedije i pretpostavlja se da će mnogi iskazati svoje nezadovoljstvo i u tome određeni strani faktori uvek vrebaju priliku da se izvrši destabilizacija, da možda dođe do nekih dubinskih promena i slično. Međutim, mislim da to treba shvatiti više kao upozorenje nego kao realnu opasnost od neke mnogo jače destabilizacije. Ima ekstremista i onih koji su se pokazali kao produžena ruka svojevrsnih agresora na Srbiju i oni su, nažalost, koristili proteste za te ciljeve. Treba naglasiti da je to nešto što naš narod ne podržava i neće stati iza takvog načina protestovanja, neće pribeći autodestrukciji i uništiti sopstvenu zemlju. To su pokazali i dosadašnji protesti, a posebno se to pojačalo kad je krenulo s promocijom nasilja u protestima - ocenjuje Miletić.

Rizici

On smatra da je zbog toga evidentno da blokaderi gube podršku naroda i da nema plodnog tla za planove kakve pominje SVR.

Vučić Pratimo i analiziramo Komentarišući informacije SVR, predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da naša država s pažnjom prati svako saopštenje ove službe. - To je jedna od najvećih i najmoćnijih službi. Nemam nikakve sumnje da oni koji su organizovali obojenu revoluciju ne mogu tek tako da odustanu, suviše je novca uloženo, zato će morati da imaju završni pokušaj. Mi smo spremni za to odavno, spremni smo bili za taj pokušaj i pre 15. marta. Verovatno smo zatečeni i nespremni bili u decembru, januaru i delu februara, a od 15. februara smo već mnogo spremniji. Hvala ruskim partnerima na obaveštenjima. Naša služba će dodatno kontaktirati s njima. Mi ćemo Srbiju sačuvati, odbraniti i zaštititi - izjavio je Vučić.

- Takvi planovi su možda postojali i nije nemoguće da ih i sad neko kuje. Svakako takva upozorenja treba primiti k znanju, ali nije nešto što bih očekivao da se desi. Naše službe se ozbiljno bave ovim problemima i čuli smo od predsednika Vučića da se odlično sagledavaju opasnosti po bezbednost države Srbije i zna se koji su promoteri urušavanja institucija i nasilja u Srbiji, za čije interese rade, tako da teško da može da bude novih iznenađenja. Ovde je reč o Spoljnoj obaveštajnoj službi Rusije, koja je svojevremeno, po meni neopravdano, optuživala i Srbiju za prodaju oružja Ukrajini. Možda ona nešto zna što mi ne znamo, možda i ona ima neke planove. Jer teško je razumeti da su baš našli za shodno da ovako javno nastupaju i deklarišu se kao strana koja u Zapadu vidi problem po bezbednost Srbije - ocenjuje Miletić.

Programski direktor Centra za stratešku analizu Darko Obradović smatra da saopštenje SVR više liči na rusku zloupotrebu unutrašnjih prilika u Srbiji.

Darko Obradović Foto: Kurir Televizija