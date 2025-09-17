Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je rano jutros po našem vremenu završio višednevnu uspešnu posetu Japanu, izjavio je da je američki državni sekretar Mark Rubio tražio susret sa njim, tokom predstojećeg boravka u Njujorku gde će prisustvovati Generalnoj skupštini UN, kao i da veruje da je moguće da rešimo pitanje američkih tarifa.

Vučić je, na pitanje novinara u Tokiju na kraju višednevne radne posete Japanu, da li će njegov boravak u Njujorku zbog održavanja Generalne skupštine UN biti prilika da se sastane sa nekim predstavnicima američke administracije i da razgovaraju o problemu tarifa.

"Pre 10 minuta sam dobio poruku da je američki državni sekretar Mark Rubio tražio susret sa mnom, pa eto prilike da razgovaramo o tome. A ja ću pokušati da razgovaram i sa (ministrom finansija SAD Skotom) Besentom iz Trežri departmana, jer te sankcije sad postaju za nas važne", rekao je predsednik, prenosi RTS pisanje Tanjuga.

Vučić je istakao da ne sme čak ni da kaže koliki će nivo investicija u Srbiji imati jedna kompanija iz Japana ukoliko rešimo pitanje tarifa.

- Tako da verujem da je to moguće, zaključio je Vučić. dodao je Vučić.

