Slušaj vest

Pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu svedočio je bivši pomoćnik državnog sekretara SAD Džejms Rubin, koji je u ponedeljak 15. septembra započeo svedočenje kao prvi kao svedok odbrane u predmetu protiv bivših vođa OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija.

Rubin, nekadašnji diplomata, portparol Stejt departmenta u vreme Bila Klintona i "desna ruka" državne sekretarke SAD Medlin Olbrajt, pričao je o ulozi Tačija i Adema Demaćija, napadima OVK na srpske civile i Rambujeu.

Na pitanje sudije da li je Tači govorio o Demaćiju kao lideru OVK, Rubin je rekao „da budem precizan, Tači je govorio s velikim poštovanjem o Demaćiju“.

„Uklonio bih tu reč, hteo sam da kažem da svaki pokret ima neke ideološke vođe. Ja nikad nisam znao šta je njegov posao ili zvanje, nikad se nisam sastao sa Demaćijem, o njemu sam razmišljao kao o nekoj vrsti osnivača, pre svega ideloga a ne funkcionera“, rekao je Rubin.

Otkrio je detalje razgovora Medlin Olbrajt sa Ademom Demaćijem.

Medlin Olbrajt bila je državna sekretarka SAD Foto: Epa /Michael Reynolds

„Postojao je dobar razlog zašto nismo razgovorali sa Demaćijem. Tačija je ta grupa kosovskih Albanaca u Rambujeu odabrala kao glavnog člana svoje grupe. Medlin je pozvala Demaćija na kraju, a Hil koji je trebalo da nas posavetuje on je na neprijatan način govorio o Tačiju“, rekao je Rubin i dodao da je bio nerijatan razgovor Olbrajt i Demaćija i posle toga oni više nisu razgovorali.

„Bio sam pored Olbrajt kada ga je zvala. Hašim Tači je govorio, rekao je - ne nezavisnost sada, nego da im se pruže garancije za nezavisnost kasnije - a Demaći je govorio ili nezavisnost ili smrt. Videli smo da je Tačiju bilo bitno da se Demaći složi s tim da se odloži pitanje nezavisnosti. Demaći je bio nadređeni i rekao je nezavisnost i briga me koliko će ljudi biti ubijeno i za nas je bilo to šokantno. Medlin je rekla da je to bio poziv na krvoproliće. Demaći je bio jedan od vođa OVK i pokušao je da promeni sporazum iz Rambujea i da nas spreči u sprovođenju mira“, rekao je Rubin.

Džejms Rubin Foto: Kosovo onlajn

Rubin je govorio i o razgovoru tadašnjeg predsednika Sjedinjenih Američkih Država Bila Klintona i Hašima Tačija 20. juna 1999. godine.

Ne propustite Planeta KLINTON NA EPSTAJNOVOJ LISTI: Bil i Hilari dobili sudski poziv da svedoče

"Sećam se tog vremena. Nisam direktno govorio sa predsednikom Klintonom. Znao sam da je bio impresioniran što govori sa vođom OVK dok traje rat i kada su ljudi jako propatili, tako da je Tači preneo poruku predsedniku Klintonu koju smo želeli da plasira u svet. Dakle, predsednik Klinton je bio impresioniran", rekao je svedok.

Tužilac je naveo da su 1998. i 1999. objavljeni izveštaji o krivičnim delima koje su počinili pripadnici OVK. Pitao je Rubina da li je izrazio zabrinutost o politčkim ubistvima i zločina do kojih je došlo na Kosovu 1997. i 1998. godine, a bivši pomoćnik državnog sekretara SAD je odgovorio potvrdno.

Hašim Tači i Redžep Seljimi na suđenju u Hagu Foto: Kosovo onlajn printskrin

„To je bilo pre 28 godina, ne mogu tačno da se setim, ali to odražava onako kako sa ja shvatao kako treba javno objasniti šta je politički terorizam“, rekao je Rubin.

Tužilac je naveo da su pripadnici OVK do 1998. izvršili napade na civilne radnike i srpske policajce.

"Rekli ste za BBC da su pripadnici OVK hladnokrvno ubijali srpske civile..".

"Mislim da je to tačno, Ne sećam se konkretnih incidenata. Sećam se da smo osuđivali dela OVK u početnoj fazi jer je to uključivalo ubistva civila i zato smo osuđivali teroristike aktivnosti OVK kada smo saznali za tu organizaciju", rekao je Rubin.

TAČI NIJE NEGIRAO ZLOČINE NAD SRBIMA

Nekadašnji američki diplomata izjavio je da je Tačija u jesen 1999. upozorio na zločine nad Srbima na Kosovu i da Tači nije negirao da se zlodela čine. Rubin je, međutim, tvrdio da to nije bilo organizovano nasilje ove formacije nego su zločini bili posledica osvete za prethodna srpska zlodela nad Albancima. Ponovio je i da OVK, po njemu, nije bila organizovana vojska.

Tači je Rubinu, po njegovim rečima, obećao i da će „učiniti sve što SAD očekuju od njega“, odnosno pozvati Albance da se ne svete za zločine čije su žrtve prethodno bili. Američki zvaničnik ocenio je da su zločini nad Srbima i manjinama na Kosovu posle povlačenja srpskih snaga, u junu 1999, bili „odmazda porodica čiji su članovi bili prethodno ubijeni“.

Rubin je ocenio da „nije bilo dokaza“ da su ta zlodela bila „organizovano nasilje koje čini organizovana sila“.

O RAMBUJEU: TAČI PRIHVATIO KAD SMO OBEĆALI BOMBARDOVANJE

Svedok je ponovio da je Tači, kao lider albanske delegacije tokom pregovora u Rambujeu, uprkos američkim pritiscima, prvo nije prihvatio ponuđeni sporazum, iako su „drugi članovi OVK privatno govorili da bi to prihvatili“.

Na kraju, Tači je, po njegovim rečima, prihvatio sporazum kada su mu SAD obećale da će bombardovati Srbe ako oni odbiju da potpišu predlog.