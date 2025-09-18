Slušaj vest

Novi komandant Nacionalne garde Ohajo, general Metju Vudraf, izjavio je danas da je partnerstvo sa Srbijom jedan od najuspešnijih projekata te garde ne samo u vojnom, već i u civilnom domenu, budući da obuhvata i saradnju državnih agencija i institucija, poput Univerziteta u Beogradu.

- U vojnom smislu uradili smo mnogo dobrih stvari – poput projekta "Južna baza" i drugih inženjerskih poduhvata. To su neki od najvrednijih rezultata naše saradnje. Naše vazduhoplovstvo je učestvovalo i u humanitarnim projektima, kao što je renoviranje ustanova širom Srbije - rekao je Vudraf gostujući u programu Radio-televizije Srbije.

Prema njegovim rečima, tokom ovih godina izgrađeno je snažno prijateljstvo i dobar odnos, a kao posebno važno je naveo zajedničke vojne vežbe, ističući da svako angažovanje doprinosi unapređenju kapaciteta i Vojske Srbije i Nacionalne garde Ohaja.

- Osećam se kao kod kuće kada dođem u Srbiju. Svi su veoma gostoljubivi. Zahvalni smo na prilici da zajedno rastemo, razvijamo se i doprinosimo regionalnoj stabilnosti", rekao je Vudraf, dodajući da vidi mogućnost za dalje širenje partnerstva, uključujući i trilateralnu saradnju sa Angolom i Srbijom.

Komandant Nacionalne garde Ohaja, general Metju Vudraf Foto: RTS Printscreen

Istakao je i da se i Srbija i Ohajo modernizuju u skladu sa savremenim tehnologijama, posebno u oblastima poput elektronskog ratovanja, podsetivši i na misiju "Halijard", koja svedoči o istorijskoj vojnoj vezi Srbije i SAD.

Povodom vojne parade "Snaga jedinstva", koja će biti održana 20. septembra u Beogradu, Vudraf je rekao da očekuje da vidi modernizovanu vojnu opremu, u skladu sa ulaganjima koja Srbija realizuje u svoju vojsku, i najavio prisustvo delegacije Nacionalne garde Ohaja.

"Nacionalna bezbednost Srbije, kako unutrašnja, tako i regionalna, od velikog je značaja. Snažna Srbija je stabilna Srbija. Naša zajednička saradnja doprinosi tom cilju", poručio je Vudrof, koga će danas primiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Helikopterske jedinice na probi vojne parade Izvor: Kurir

Komentarišući zvanični strateški dijalog Srbije i SAD, koji je najavljen za jesen, Vudraf je ocenio da je to značajan korak i za Nacionalnu gardu Ohaja, jer će doprineti još kvalitetnijoj obuci i saradnji oružanih snaga dve zemlje.