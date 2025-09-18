Slušaj vest

Dok se većina političkih lidera širom sveta na međunarodnim skupovima zalaže za interese svojih država, srpski opozicionarii sa govornice stranih država, otvoreno napadaju sopstvenu zemlju, njeno rukovodstvo, međunarodni položaj, čineći to i u državama koje su neki od ključnih ekonomskih partnera Srbije. Posle neuspelog nastupa u Evropskom parlamentu u Strazburu, lider PSG Pavle Grbović je uspeo da u svega nekoliko rečenica okrene leđa srpskim radnicima, strateškim partnerstvima i nacionalnim interesima - sve kako bi se dodvorio liberalnim evropskim krugovima koji su odavno izgubili dodir sa realnošću Balkana.

Grbović, koji je u utorak na poziv austrijske stranke NEOS, učestvovao na panel diskusiji u parlamentu u Beču. je u intervjuu za agenciju APA izjavio da "ljudi više nemaju strah", te da čak i u selima protestuju uprkos, kako kaže, "batinaškim grupama" i "proizvoljnim hapšenjima".

Ovakvom retorikom ne samo da blati institucije države Srbije, već i učestvuje u stvaranju lažne slike o Srbiji kao zemlji bezakonja, nasilja i represije - slike koja se, nažalost, savršeno uklapa u narativ onih koji bi želeli da Srbiju predstave kao problem Zapadnog Balkana.

LICEMERSTVO

O navodnom repersivnom nasilju države Srbije govori se u Austriji, članici Evropske unije, u trenutku kada u jednoj od vodećih članica Unije - u Francuskoj - besne protesti, tokom kojih je došlo do sukoba sa policijom i u kojima je do sada uhapšeno oko 300 demonstranata.

Kako se može videti na snimcima koji kruže društvenim mrežama, francuska policija se nije libila da upotrebi silu kako bi rasterala demonstrante. Tukla ih je pendrecima, gurala, šutirala i prskala suzavcem, a nije štedela čak ni novinare koji su takođe potisnuti zajedno sa demonstrantima.

Srpska policija, s druge strane, prethodnih meseci bila je izložena konstantnom verbalnom i fizičkom nasilju. Za ovih nasilnih 10 meseci srpska policija reagovala je isljučivo kada je bila prisiljena na to, kada je i pored upozorenja i opomena napadnuta od strane blokadera. Za 10 meseci uhapšeno je ukupno 927 ljudi, svi su uglavnom pušteni - njih 22 još je u pritvoru.

U Francuskoj su upravo kentauri Žandarmerije izvedeni na ulice, kao i oklopna vozila i vodeni topovi,, najavljena je nulta tolerancija za blokade. Ali, u parlamentu u Beču održana je tribina o protestima u Srbiji, dok je bavljenje protestima u Francuskoj potpuno izostalo. Umesto da se otvore rasprave o ozbiljnim problemima unutar Unije, austrijski političari koriste Srbiju kao zgodnu metu za političke poene i moralizovanje.

Nasilje blokadera u Novom Sadu Foto: Darko Vojinovic/AP

Naravno, kada treba pljunuti svoju zemlju - tu su blokaderi i blokaderska opozicija, pa su rado pozvani na sve tribine i plenume.

Pavle Grbović govorio je i o vanrednim izborima, rekavši da je njegova ocena da predsednik Vučić "neće dozvoliti izbore", potpuno zanemarujući činjenicu da su u poslednjih nekoliko godina građani Srbije imali više izbornih ciklusa nego mnoge članice EU.

KOSOVO NIJE PROBEM, SAMO KURTI

No, najsporniji deo njegovog izlaganja odnosi se na pitanje Kosova i Metohije. Grbović otvoreno priznaje da bi bio spreman da prizna tzv. nezavisno Kosovo - samo ako Aljbin Kurti više ne bude na vlasti.

"EU ne sme da otpiše Srbiju kao buduću članicu, jer će u suprotnom neka druga sila zauzeti njeno mesto. Grbović, kao lider srpskih liberala, nije spreman da prizna Republiku Kosovo sve dok je Aljbin Kurti premijer. On je, kaže, sprečio uspostavljanje Zajednice srpskih opština na Kosovu", navodi austrijski Klajne cajtung (kleinezeitung) u tekstu "Srbija plaća visoku cenu zbog Vučića".

Dakle, Grboviću nikakav problem nije u proglašenju lažne države, već samo u ličnosti njenog trenutnog lidera.

Grbović zatim napada kineske investicije u Srbiji, iako je više od 10.000 porodica zahvaljujući tim investicijama obezbedilo egzistenciju. On kritikuje prodaju čeličana i dolazak kineskih kompanija, zanemarujući činjenicu da evropski investitori nisu pokazivali ni trunku interesa za ta preduzeća dok su bila pred gašenjem. Da nije bilo Kine, mnoge fabrike bi već bile zaključane, a radnici na ulici.

Ali to, očigledno, ne zanima one koji ne razmišljaju o realnom životu ljudi, već samo o političkim poenima pred stranim sagovornicima.

Još jedna šokantna Grbovićeva izjava jeste tvrdnja da je Beograd glavni problem u Bosni i Hercegovini.

"U Bosni i Hercegovini, kako navodi Grbović, glavni problem nije predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji igra samo ulogu „sporednog glumca". Pravi uzrok stalne nestabilnosti u regionu leži u Beogradu", citira Kljane cajtung lidera PSG.

Ovom porukom Grbović ponavlja narative Sarajeva i dela međunarodne zajednice koji sve probleme prebacuju na Srbiju. Grboviću nisu problem nelegalne odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita, jednostrani potezi bošnjačkih političara... Beograd, koji poziva na mir i stabilnost u regionu, sada je za Grbovića glavni destabilizator.