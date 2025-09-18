Slušaj vest

Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da će nakon dijagnostike biti doneta odluka o eventualnom uključivanju terapije pritvorenom Bogdanu Jovičiću u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Reč je o studentu blokaderu koji je u pritvoru nakon napada na prostorije SNS u Novom Sadu koji se desio u avgustu.

"Od trenutka kad je B.J. 12. septembra odlučio da stupi u štrajk glađu, zbog, kako je naveo u pisanoj izjavi, nezadovoljstva radom suda, svakodnevno su mu praćeni svi vitalni parametri nakon čega su juče lekari tog zavoda doneli odlukuda se lice smesti u bolnicu u Beogradu, a uz dobijeno odobrenje suda.

Kao što smo juče saopštili, sve osobe koje imaju odobrenje nadležnog suda u Novom Sadu mogu da ga posete u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Povodom novih navoda koji su pojavili da se prema B.J. tokom boravka u pritvoru nehumano postupalo, još jednom ističemo da su takve tvrdnje neosnovane i da nijednom zaposlenom nije bila namera da se to lice dovede u nehuman i degradiran položaj jer bi takvo ponašanje bilo sankcionisano.

2 Bogdan Jovičić metalnim čivilukom razbija staklo na prostorijama SNS Izvor: Kurir

Za početak, nije tačno da se krila činjenica da B.J. štrajkuje glađu od 12. septembra (petak) jer je uprava zavoda po zakonu dužna da obavesti nadležan sud kada lice u pritvoru stupi u štrajk glađu, što je u ovom slučaju i urađeno i usmenim i pisanim putem. Njegov advokat ga je posetio prvi radni dan, 15. septembra (ponedeljak) kada je i saznao da odbija da uzima hranu.

U pogledu navoda da je ovom licu mnogo kasnije rečeno da mu je otac preminuo, ističemo da to nije istina jer je on sam 2. septembra oko 10 časova u razgovoru sa sudijom za izvršenje u sobi u kojoj je bio smešten, u prisustvu zaposlenih, rekao da mu je majka tokom posete tog istog jutra rekla da mu je otac preminuo.

Sudija mu je tada rekla da treba da napiše molbu postupajućem sudiji da mu sud dozvoli da bude izveden iz pritvorske jedinice kako bi prisustvovao sahrani svog oca, a odobrenje suda je stiglo u zatvor 4. septembra posle 15 časova kada stiže i sva druga pošta.

Nije tačno ni da je ovom licu omogućeno da bude vrlo kratko na sahrani 6. septembra jer je lice dovezeno 15 minuta ranije na mesto gde je organizovana sahrana u 11 časova, kojoj je prisustvovao sve vreme do 11.30 časova. Nije tačna ni tvrdnja da je B.J. prisustvovao sahrani tokom trajanja štrajka glađu jer je sahrana organizovana šest dana pre njegove odluke da stupi u štrajk.

Još jednom ističemo da su pripadnici Službe za obezbeđenje dužni da poštuju bezbednosne procedure tokom izvođenja lica iz pritvorske jedinice van zatvora za šta se koriste lisice i za ruke i za noge. U slučaju B.J. one su upotrebljene samo za noge kako bi mu bilo omogućeno da primi saučešće od svih koji su bili prisutni na sahrani.

Povodom komentara u kojima je upoređivano izvođenje osuđenika iz zatvora na sahranu sa izvođenjem ovog lica iz pritvora, podsećamo da postoji razlika u sprovodu lica iz pritvora i lica na izvršenju kazne zatvora i da se vezivanje uvek primenjuje kod pritvorenih lica.

U skladu sa Pravilnikom o merama za održavanje reda i bezbednosti u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, koji se odnosi na sprovod lica iz pritvorskih jedinica, “vezivanje ruku i nogu vrši se sredstvima za vezivanje na način kojim

se ne nanose telesne povrede licu koje se vezuje”.

Sa druge strane, osuđenici su razvrstani u zatvoreno, poluotvoreno i otvoreno odeljenj od čega i zavisi da li će lice biti vezano. U skladu sa Zakonom o izvršenju krivičnih sankcija, osuđenici u poluotvorenom i otvorenom odeljenju imaju izlaske u grad, omogućeno im je da odlaze u posete porodicima za vikende i praznike, koriste nagradno odsustvo, imaju slobodne dane na ime radnog angažovanja...

Još jednom, stojimo na raspolaganju svim institucijama koje kontrolišu rad kazneno-popravnih ustanova da provere ophođenje zaposlenih prema B.J. sve vreme tokom boravka u pritvoru i da li je bilo nehumanog postupanja u bilo kom trenutku, saopšteno je iz UIKS-a.