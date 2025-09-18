Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je danas da će se u narednih nekoliko meseci intenzivno raditi na pripremama i otvaranju strateškog dijaloga između Srbije i SAD.

Đurić je na konferenciji za medije u Skupštini Srbije rekao da će se raditi na tome da se produbi saradnja u svim oblastima sa Amerikom.

- Nastavićemo da unapređujemo našu saradnju i dalje - poručio je Đurić, uoči konferencije "Dani Amerike", u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva.

On je ocenio da su značajni iskoraci na jačanju veza i unapređenju poverenja, razumevanja i poštovanja između Srbije i SAD napravljeni u vreme uprave predsednika Amerike Donalda Trampa i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

 - Čvrsto verujem da je izgradnja strateških odnosa između dve zemlje srpski nacionalni interes i svedok sam toga šta sve možemo da uradimo zajedno kada udružimo snage u oblasti odbrane, ekonomije i svim drugim oblastima - rekao je Đurić.

Kako je rekao, jedan od primera je i NBA liga, dodajući da je to veliki izvor ponosa za sve nas. Konferenciji prisustvuje i komandant Nacionalne garde Ohaja brigadni general Metju Vudraf, a Đurić je kazao da Srbija i Ohajo imaju posebnu vezu i da srpske oružane snage i nacionalna garda Ohaja imaju duboke odnose koji su već zreli.

Otpravnik poslova u američkoj ambasadi Aleksandar Titolo rekao je da je uzbuđen što će se pokrenuti strateški dijalog i što će se razgovarati o konkretnim stvarima koji će doprineti boljitku građana obe zemlje.

Kurir Politika/Blic 

