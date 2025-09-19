Slušaj vest

Za samo sedam sati od početka protesta uhapšeno je oko 100 ljudi širom zemlje. Od tog broja, trenutno su u pritvoru 33 osobe. Na ulicama je raspoređeno više od 80.000 policajaca, oklopna vozila žandarmerije i vodeni topovi, sve u cilju očuvanja reda i zakona.

Pažnja! Ova vest nije iz Srbije, već iz Francuske. Da je iz Srbije, verovatno bi glasila "zbog napada na policiju uhapšene tri osobe, koje su nakon odluke suda puštene".

Francuska država jasno je pokazala da blokade, iako građani imaju pravo na protest, ne mogu ići protiv osnovnog funkcionisanja društva. Reaguje se brzo, organizovano i s visokom bezbednosnom spremnošću.

A kod nas?

U Srbiji protesti traju već više od 10 meseci, uz učestalu primenu pirotehnike, nasilja nad policijom, fizičkih napada, uništavanja imovine... Povređeni su policajci, napadnute institucije. Ipak, kada policija reaguje - zakonito - odmah se pokreče narativ o "brutalnosti", o "zloupotrebi sile", i zaboravlja se (namerno) da je zadatak policije da štiti red i zakon.

Francuska, kao "stara demokratija", ne dozvoljava da se institucije blokiraju ili da ulica diktira politiku. Njihova policija reaguje organizovano, brzo i sa autoritetom države iza sebe.

U Srbiji, s druge strane, svaki pokušaj policije da zaštiti red biva dočekan osudama i optužbama, jer izgleda za deo javnosti red i zakon ne važe kada su određene grupacije u pitanju. Konkretno, reč je o blokaderskom pokretu, sada pojačanom i građanima aktivistima i političarima, kojima su studenti blokaderi 28. juna dali, kako su rekli, zeleno svetlo. Iliti - dozvolu za nasilje.

Očekujući da to nasilje nikako ne bude sankcionisano.

Francuski suzavac

Srpska policija je prethodnih meseci bila izložena konstantnom verbalnom i fizičkom nasilju. Za ovih nasilnih 10 meseci srpska policija reagovala je isključivo kada je bila prisiljena na to, kada je i pored upozorenja i opomena napadnuta od strane blokadera. Za 10 meseci uhapšeno je ukupno 927 blokadera, svi su uglavnom pušteni - njih 22 još je u pritvoru. U Francuskoj je već prvog dana protesta, 10. septembra, uhapšeno čak 700 ljudi, od kojih je preko 500 zadržano u zatvoru!

Srpska policija je tokom nedavnih nereda u Novom Sadu ispalila suzavac, a mediji naklonjeni nasilnim blokaderima započeli su spin kako je korišćen CN gas, koji inače nelegalan i naš MUP ga ne koristi.

A juče je francuska policija ispalila velike količine suzavca i nekoliko šok-bombi kao odgovor na projektile i vatromet koje su bacali demonstranti u crnom, koji su predvodili marš u Lionu, javili su novinari AFP.

Najveći haos bio je u Marselju.

"Zaplenjene su brojne maske, oprema za dekontaminaciju, sprejovi i petarde!", saopštila je policija.

Bečke suze

I dok je svet prenosio događaje iz Francuske, u Austriji, članici Evropske unije, bavili su se "važnijim pitanjem" - Srbijom. I protestima u Srbiji! Naime, u austrijskom parlamentu u Beču, posle neuspelog nastupa u Evropskom parlamentu u Strazburu, bio je lider PSG Pavle Grbović. Navodni panel o evropskom putu Srbije pretvorio se u izražavanje podrške blokaderima u Srbiji.

Umesto da otvore raspravu o ozbiljnim problemima unutar Unije, austrijski političari koriste Srbiju kao zgodnu metu za političke poene i moralizovanje. Naravno, kada treba pljunuti svoju zemlju - tu su blokaderi i blokaderska opozicija, pa su rado pozvani na sve tribine i plenume.

Grbović je za austrijske medije pričao o "batinaškim grupama" i "proizvoljnim hapšenjima", ne pomenuvši barem onih 27 policajaca povređenih u rušilačkom pohodu blokadera na prostorije SNS sredinom avgusta, kada je povrede dobilo i oko 90 građana.