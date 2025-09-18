Slušaj vest

Dok Šolakovi mediji od studenta blokadera Bogdana Jovičića pokušavaju da naprave žrtvom, nikako se ne smeju zanemariti razlozi zbog kojih je ovaj blokader uhapšen.

Student blokader Bogdan Jovičić uhapšen je 15. avgusta zbog razbijanja prostorija Srpske napredne stranke, a ubrzo potom Šolakovi mediji i deo javnosti pokušali su od njega da naprave žrtvu.

Naime, oko Jovičića se prethodnih dana digla prašina, jer je deo javnosti pokušao da ga pretvori u žrtvu kada je na sahranu oca doveden vezan, što je učinjeno s obzirom na to da se nalazi u pritvoru posle divljanja blokadera u Novom Sadu.

Međutim, po društvenim mrežama su ubrzo počeli da se pojavljuju snimci dela zbog kog je Jovičić i uhapšen.

Na snimcima se može videti kako Jovičić, sa "fantomkom" i plastičnom kacigom crno-crvene boje na glavi, obučen u belu majicu i crne bermude, metalnim čivilukomrazbija staklo na prostorijama Srpske napredne stranke, potom i kamere na tom objektu.

Iako su Šolakovi mediji i deo javnosti pokušali da ga "pretvore" u žrtvu, Služba za obezbeđenje bila je dužna da poštuje bezbednosne procedure koje nalažu da pritvorenik mora da bude u lisicama kada napušta zatvor.

Oglasili se iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija o slučaju Bogdana Jovičića

Uprave za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da će nakon dijagnostike biti doneta odluka o eventualnom uključivanju terapije pritvorenom Bogdanu Jovičiću u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Reč je o studentu blokaderu koji je u pritvoru nakon napada na prostorije SNS u Novom Sadu koji se desio u avgustu.

"Od trenutka kad je B.J. 12. septembra odlučio da stupi u štrajk glađu, zbog, kako je naveo u pisanoj izjavi, nezadovoljstva radom suda, svakodnevno su mu praćeni svi vitalni parametri nakon čega su lekari tog zavoda doneli odluku da se lice smesti u bolnicu u Beogradu, a uz dobijeno odobrenje suda.

Kao što smo saopštili, sve osobe koje imaju odobrenje nadležnog suda u Novom Sadu mogu da ga posete u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. Povodom novih navoda koji su pojavili da se prema B.J. tokom boravka u pritvoru nehumano postupalo, još jednom ističemo da su takve tvrdnje neosnovane i da nijednom zaposlenom nije bila namera da se to lice dovede u nehuman i degradiran položaj jer bi takvo ponašanje bilo sankcionisano.", glasi deo njihovog saopštenja, a sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.