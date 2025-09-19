Slušaj vest

Premijer lažne države Aljbin Kurti sinoć je demonstrirao silu u severnom delu Kosovske Mitrovice. On je pred lokalne izbore odlučio da se pojavi u tom delu grada sa svitom naoružanih ljudi i u pratnji najvernijih pristalica.

Nije bilo medijskih najava dolaska Kurtija u Severnu Mitrovicu, a lider Samoopredeljenja nije se dugo zadržao.

“Očekujem pobedu Samoopredeljenja i našeg kandidata na lokalnim izborima za dobrobit svih građana u ovoj opštini”, poručio je Kurti u kratkoj izjavi za medije, nakon čega se uputio u Južnu Mitrovicu.

Srpska lista saopštila je da je primila veoma zabrinjavajuće izveštaje od građana iz Kosovske Mitrovice. Naime, kako se navodi, mnogi svedoci su primetili da se na glavnom gradskom šetalištu u tom gradu nalazi veći broj naoružanih civila bez ikakvih obeležja, posebno u blizini glavnog mosta.

Srpska lista je pozvala misije Euleksa i Kfora da hitno izađu na teren i provere o čemu se radi, jer su, kako navode, građani zabrinuti za svoju bezbednost, imajući u vidu da se u ovim večernjim satima veliki broj porodica sa decom nalazi na pomenutom šetalištu.

Ispostavilo se da je to sve bilo organizovano zbog dolaska Kurtija, koji je još jednom pokazao da je spreman na sve kako bi zastrašivao Srbe na Kosovu i Metohiji.  

A dok je Kurti sa svitom šetao Severnom Mitrovicom, njegova policija upala je u prostorije obezbeđenja KBC Kosovska Mitrovica i Doma zdravlja.

