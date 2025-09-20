Slušaj vest

Još jedan neuspešan pokušaj grupe blokadera da izazove haos dogodio se danas u Beogradu, tokom svečanog vojnog defilea kod Palate Srbija. Okupljanje koje su organizovali nije bilo prijavljeno nadležnim organima, zbog čega je policija pravovremeno reagovala i sprečila bilo kakav incident.

Pod izgovorom podrške Vojsci Srbije, blokaderi su pokušali da se približe mestu održavanja vojne parade, ali im nije dozvoljeno da naruše red i mir. Policija i Žandarmerija, kako je danima i najavljivano, napravila je prsten, ali su blokaderi, iako je svakom građaninu jasno da se tuda ne može proći, pokušali - nešto da urade.

Šta? Da naprave haos, da sebe stave u fokus i prikažu kao nekakve žrtve. Tokom pokušaja dolaska na mesto u blizini održavanja parade uzvikivali su "Vojska uz studente". Policija i žandarmi napravili su obruč oko njih i sprečili njihovo dalje kretanje.

Inače, sutudenti blokaderi su nakon nekoliko nedelja "pljuvanja" po Vojsci Srbije i vojnoj paradi pre četiri dana poručili da će prižiti nekakvu "podršku vojnicima u vidu okupljanja, kako bi im pokazali da su uz njih".

Sad kao poštuju vojsku, a pre samo mesec dana POKUŠALI SU ŽIVE DA IH SPALE!

Tada su u Novom Sadu blokaderi napali vojnu jedinicu „Kobre“ koja je tamo bili na zadatku. Tada je palicama i bakljama povređeno sedam pripadnika Vojske, od toga njih četvorica teže.

Samo nekome ko ne pamti agresiju i nasilje, i verbalno i fizičko, koje su blokaderi prethodnih nedelja i meseci pokazivali prema pripadnicima vojske, ova blokaderska akcija može biti primerena.

Osim toga, ni ovo njihovo okupljanje, kao i prethodnih 23.000 tokom poslednjih deset meseci, nije bilo organizovano u skladu sa zakonom, što je još jedan pokazatelj njihove namere da ne poštuju institucije i građane Srbije.

Vojna parada bila je najavljena danima unapred, precizno su objavljeni svi ulazi, termini i pravila prisustva. Uprkos njihovim pokušajima, fokus je ostao na pripadnicima Vojske Srbije, koji ponosno defiluju pred nekoliko hiljada građana. Naspram toga, brojnost blokadera bila je zanemarljiva "šaka jada" koja nije uspela da naruši dostojanstvo ovog važnog događaja.

