Slušaj vest

Upadajući u sve veću konfuziju zbog sopstvene nemoći, blokaderi su smislili još jednu ad hok akciju koja po svojoj bezidejnosti konkuriše da bude jedna od njihovih najbesmislenijih.

Dva dana uoči dugo najavljivane vojne parade u Beogradu, studenti blokaderi pozvali su svoje pristalice na skup podrške Vojsci Srbije. Samo nekome ko ne pamti agresiju i nasilje, i verbalno i fizičko, koje su blokaderi prethodnih nedelja i meseci pokazivali prema pripadnicima vojske, ova blokaderska akcija može biti primerena.

Vojna parada Vojske Srbije "Snaga jedinstva 2025", pripreme Foto: Printscreen/Ministarstvo odbrane Srbije

Svima drugima ovo je drzak pokušaj blokadera da se operu pred javnošću i izbrišu sve ono što su govorili o srpskoj vojsci i vojnoj paradi, ali i ono što su vojnicima radili bakljama i palicama. Koliko do juče blokaderi su tvrdili da se pripadnici Vojske Srbije na Novom Beogradu, okupljeni zbog parade, zapravo spremaju da okupiraju srpske gradove, žalili su se da im tenkovi ulivaju strah u kosti i uništavaju njihov grad, pa su alarmirani Brisel i Strazbur sa pozivima da se vojna parada spreči.

Blokaderi su posebno delima pokazali koliko "poštuju" Vojsku Srbije. U jezivom talasu nasilja koje su prikazali 13. avgusta ispred prostorija SNS u Novom Sadu, blokaderi su otišli tokiko daleko da su pokušali da pripadnike vojne jedinice Kobre žive spale. Znali su dobro da su Kobre tamo bile na zadatku, ali blokaderi su ih obasipali palicama i bakljama, te je sedam pripadnika Vojske Srbije povređeno, od čega četvorica teže.

Isti ti blokaderi organizuju sutra skup podrške za iste te pripadnike Vojske Srbije. Potpuno apsurdno i beskrupulozno, imajući u vidu da pripadnici Vojske Srbije koji, zajedno sa policijom i ostalim institucijama države, deset meseci trpe uporne i podmukle blokaderske udarce.

Radomir Lazović.jpg
Vojna Parada.jpg

Da je ovaj skup blokadera sračunat na dobijanje političkih poena više je nego očigledno. Godinama unazad sva istraživanja javnog mnjenja svrstavaju Vojsku Srbije visoko na listi institucija koje uživaju najveće poverenje građana. Kao takva, vojska predstvalja nesavladiv bedem svima koji bi da napadnu Srbiju i ugroze njene demokratski izabrane organe vlasti.

Dugo su pokušavali da okrnje njen ugled, osporavanjem njene stručne osoposbljenosti, paušalnim kritikovanjem kupovine najsavremenijeg oružja i opreme, izmišljanjem afera... Onda se i vojna parada našla na udaru blokadera, ali ništa od toga nije pokolebalo čvrstu reputaciju i ugled koji Vojska Srbije ima u javnosti. Građani su svesni potrebe da imaju jaku, sposobnu i savremeno naoružanu vojsku, i sa radošcu očekuju paradu.

Vojna parada 2025 proba Izvor: Kurir

I na kraju, blokaderi su se našli u nevolji, pa su rešili da probaju da se okoriste o to i naprave zaokret u svojoj kampanji pljuvanja vojske. Otuda i ova na brzinu sklepana akcija kojoj se do ovog trenutka ne zna ni vreme ni mesto.

Studenti u blokadi su sa svojih naloga na društvenim mrežama sinoć najavili da organizuju skup podrške, ali bez drugih detalja, uvijajući to u nekakvu strateški proračunatu odluku, a zapravo se radi o tome da kupuju vreme da smisle šta će i kako će.

Velika vojna parada je glavna vest i blokaderi to ne mogu da promene, ma šta uradili. Kao što Vojsci Srbije ništa nisu značile uvrede blokadera, tako joj ni blokaderski skup podrške neće značiti ama baš ništa. Uostalom, skup blokadera i nije namenjen njima, već isključivo služi da se ućari u veličanstvenoj smotri koja predstavlja snagu jedne države i njenih institucija, dakle sve ono protiv čega se oni mesecima bore.

n1.jpg

Dejan Lisica iz Centra za društvenu stabilnost podseća da su studenti blokaderi prvo prozivali Vojsku Srbije, bunili se protiv organizovanja vojne parade i imali zastrašujuće izjave da je naša vojska "okupirala" Beograd.

20250516_091059.jpg
Dejan Lisica Foto: Privatna Arhiva

- Ovim izjavama oni potvrđuju da Vojsku Srbije ne osećaju kao svoju, kao što ne osećaju nikakvu emociju ni prema svojoj zemlji. Ideja da se ipak da "podrška" Vojsci Srbije i pozove na vojnu paradu je lažni manevar blokadera kako bi radili na daljoj destabilizaciji zemlje i pokušali da otkažu vojnu paradu, jer njihovim nalogodavcima spolja ne odgovara da se vidi sva vojna tehnika i sila koju Vojska Srbije poseduje. Vojska Srbije ima ogromnu podršku u narodu, što je i prirodno. Da li se neko možda odlučio za promenu taktike jer je to uvideo, moguće je, ali sumnjam u tako nešto. Jer, to bi bilo suprotno njihovim uverenjima i ciljevima koje žele da postignu. Kroz istoriju je vojnička tradicija duboko ukorenjena u samu srž našeg identiteta, a oni koji to ne vide i ne poštuju, samo dokazuju da im nije stalo do naše otadžbine i njene slavne istorije - objašnjava Lisica.

mj0_1131_1758201117_1758207032.jpg
Screenshot 2025-09-18 104029.jpg
123132132.jpg
1mls_2872_1758120917.jpg