Pravi rat među blokaderima zavladao je na teritoriji čitave Srbije, a poslednji u nizu su u klinč ušli predstavnici blokaderskog pokreta iz Požarevca i njihovi mentori iz redova opozicije u tom gradu.

Naime, kako stvari stoje, tamo je bukvalno letelo perje, a u kojoj je meri situacija ozbiljna svedoči činjenica da su se okupljeni oko profila na Iksu, Studenti iz Požarevca i okoline, oglasili na toj društvenoj mreži i otkrili detalje sukoba. Prema njihovim navodima, oni su suspendovani iz grupe "Požarevac online" i pitaju se zašto su cenzurisani, pri čemu su otvoreno napali pripadnike požarevačke opozicije optužujući ih da su targetirali njihovu koleginicu.

Pritom, u objavi imenuju predstavnike blokaderske opozicije u Požarevcu - Tamaru Šibic iz NPS i Arsenija Sabića iz Ponoševe stranke Srbija centar, ali njihova koleginica, studentkinja blokaderka je anonimna, kao i "studentska lista".

Deo objave studenata blokadera Požarevca Foto: Printscreen X

"Mi, studenti Požarevca i okoline, ovim putem želimo da izrazimo jasnu i nedvosmislenu podršku našoj koleginici koja je izložena neosnovanim napadima i targetiranju od strane pojedinih opozicionih predstavnika u Facebook grupi - "Požarevac online" - konkretno od strane Tamare Šibic iz stranke Narodni pokret Srbije Požarevac i Arsenija Savića iz Stranke Srbija centar Kostolac. Admini gorenavedene grupe imaju dugu istoriju trgetiranja ljudi koji se sa njima ne slažu. Ovo nije prvi put da su "poznata" lica grupe "Požarevac online" targetirala naše kolege ili generalno građane koji učestvuju u samoorgnaizovanju, što je prikazano kroz konstantan narativ obesmišljavanja Požarevačkog Zbora - glasi samo jedan deo kuknjave očajnih zgubidana koji su očigledno izgubili podršku grupe koja je donedavno zdušno "pumpala" za njih.

Iz poruka koje su blokaderi objavili na Iksu može se zaključiti da su ljuti jer je u grupi "Požarevac online" neka njihova predstavnica kritikovana zbog boravka u Skupštini Srbije 2023. godine, a što je očigledno sada izašlo na videlo.

Jedan deo tvita studenata blokadera Požarevca Foto: Printscreen X

U komentarima koji su usledili vidi se da je opozicija koja se usudila da napadne "nebesku decu kvantnog uma i umnog srca", isto tako odsvirala svoje.

"Oni su deo sistema koji moramo da menjamo", "U nekom trenutku ćete shvatiti da opoziciju treba tretirati kao režim jer ona i jeste deo režima tj sistema", glase neke od reakcija.