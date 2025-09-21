Slušaj vest

U redovima blokadera - između opozicije i "studenata" - nema mira, jer je ulog veliki: ko će preuzeti prevlast u blokaderskom pokretu. Za veliku većinu stranaka to je i borba za opstanak u političkom životu, jer su svesne svoje nevidljivosti u biračkom telu. Opozicija više ne može da sakrije koliko ih studenti blokaderi iritiraju insistiranjem na anonimnosti, neformalnim kanalima komunikacije i gerilskim shvatanjem političke borbe.

Hoće pakt

Zeleno-levi front (ZLF) je poslednja u nizu opozicionih partija koje su krenule u frontalni napad na studente blokadere. U ime ZLF istupila je njihova poslanica Biljana Đorđević, koja se javno žalila da njena stranka stalno poziva da se blokaderi udruže kako bi došli do vlasti, ali da je studenti uporno ignorišu. Ona je najpre za Danas rekla da minimalni cilj treba da bude dogovor za nastup na izborima i "pakt o nenapadanju".

Pošto nikog iz blokaderskog pokreta ne interesuje šta hoće ZLF, Biljana Đorđević je bila još surovija u kritikama na račun studenata u blokadi.

- Studentski pokret je ove pozive na koordinaciju ignorisao i odbijao dvosmernu komunikaciju, ali čak nije jasno komunicirao ni o sopstvenim zahtevima i očekivanjima od ostalih aktera u antirežimskom frontu - izjavila je ona u intervjuu za Novu.

Njoj otvoreno smeta i anonimnost studenata blokadera.

- To čine ljudi za koje ne znamo u čije ime govore, ali daju sebi za pravo da tumače istinsku volju studenata, i to često čine na ružan i ucenjivački način. Zbog toga nije bilo mnogo smisla sada donositi konačnu odluku o tome na koji način ćemo učestvovati na izborima koji nisu raspisani i u nedostatku antirežimske koordinacije - poručila je Biljana Đorđević.

Blokaderi zaratili i u Požarevcu Rat među blokaderima širi se na teritoriju čitave Srbije, a poslednje žarište je u Požarevcu, o čemu su javno progovorili blokaderi okupljeni oko profila na Iksu "Studenti iz Požarevca i okoline". Prema njihovim navodima, oni su suspendovani iz grupe "Požarevac onlajn" i pitaju se zašto su cenzurisani, pri čemu su otvoreno napali pripadnike požarevačke opozicije optužujući ih da su targetirali njihovu koleginicu. Pritom, u objavi imenuju predstavnike blokaderske opozicije u Požarevcu - Tamaru Šibic iz NPS i Arsenija Sabića iz Ponoševe stranke - ali njihova koleginica, studentkinja blokaderka, anonimna je, kao i "studentska lista". Iz poruka koje su blokaderi objavili na Iksu može se zaključiti da su ljuti jer je u grupi "Požarevac onlajn" ta njihova predstavnica kritikovana zbog boravka u Skupštini Srbije 2023. godine, a što je očigledno sada izašlo na videlo.

Nenadležni

Opšti haos medu bokaderima traje uveliko, a intenzivirao se početkom septembra. Kampanju je započeo Dragan Đilas, koji je, gostujući u emisiji "Bez pardona", isprozivao studente blokadere i pitao ko ih predstavlja i ko je na njihovoj izbornoj listi.

Zatim je predsednik stranke Srbija centar Zdravko Ponoš odbacio ideju povlačenja opozicionih partija u korist "studentske liste" na izborima. Za njega su oni - nenadležni.

- Ne znam kako da odgovorim na nešto što promovišu ljudi koji su čak nenadležni. Ni dosad nisam hteo da polemišem sa administratorima društvenih mreža, sa onima koji sebi daju za pravo da govore u ime studenata, i u stvari često su to ljudi koji, kad završe sve poslove, sednu malo da kažu nešto "pametno" na Tviteru - izjavio je nedavno Ponoš u podkastu "Slavija info".

Slične zamerke ima i lider Novog DSS Miloš Jovanović, koji je za ideju da "studenti" formiraju vladu rekao da je - suluda.



Preživljavanje

Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje za Kurir da sve češći i žešći sukobi opozicionih stranaka sa studentima blokaderima pokazuju da je reč o pokretu bez jasnog političkog identiteta i bez stabilnog liderstva.

- Dok su na početku pokušavali da prikriju svoje razlike zajedničkim neprijateljem, sada na površinu izlazi ono što je bilo očigledno od samog početka. A to je da opozicija koristi "studente" kao poligon za sopstvenu promociju i unutrašnja nadmetanja. Napadi i međusobna prepucavanja, od Miloša Jovanovića, preko Zdravka Ponoša, pa do Biljane Đorđević iz ZLF, najbolje pokazuju da se ovde ne radi o iskrenoj borbi za studentska prava, već o političkom marketingu i borbi za prevlast u tom pokretu - ocenjuje Barac.

On dodaje da je ovo za pojedine opozicione aktere, koji se, kako kaže, bore da prežive na političkoj sceni, i pitanje opstanka.