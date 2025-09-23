Slušaj vest

Obilazeći sa ministrom kulture Nikolom Selakovićem nekadašnju zgradu Glavne železničke stanice u Beogradu, velelepno zdanje koje će biti Istorijski muzej, Mali se osvrnuo i na važan sastanak šefa naše države s američkim zvaničnikom.

- Sastanak je veoma važan, čuo sam se sa predsednikom, on se sprema intenzivno za to. Da vidimo šta ćemo da radimo sa tarifama, na koji način možemo da otvorimo nove oblasti saradnje. Kao svaka njegova poseta, uvek imate niz sastanaka koji su važni za građane Srbije, za njihov životni standard...

- Govorimo o investicijama, standardu. To je i najbolji odgovor za blokadere koji govore da se Srbija izolovala. Kako mislite da je izolovana kad se viđa danas sa Rubijom, šeik je bio na vojnoj paradi, video sa sa predsednikom Kine, Rusije, to su najveći lideri sveta.

 - Ono što je njima u glavi, što bi želeli, da Srbija bude izlovana, to se neće desiti. Njihove brojke su takve da ih ima 1.000, 2.000 dnevno, imate mnogostruko veći broj ljudi koji su za mir, stabilnost, za ekonomski napredak, za ovakve projekte. To je naša politika, briga o ljudima. Razmišljamo da li smo uspeli kada je reč o cenama u marketima, da li smo dovoljno podigli plate, penzije, da li imamo radna mesta, kako da sredimo puteve, poručio je Mali sa Savskog trga u Beogradu.

