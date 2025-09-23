Slušaj vest

Milan Lukić, preduzetnik iz Lajkovca, koji već 21 godinu pokušava da izgradi kuću, sada konačno može i da odahne jer kako ističe u tome će mu pomoći nove mere države i to što Srbija podržava i misli na svoje građane.

- Hteo sam da se odvojim od svojih roditelja, da počnem sam tu kuću sa ženom. Dokle sam stigao, stigao sam. Bile su jako velike kamatne stope. Sećam se, možda nekih 15, 16, 17% su kamate bile. Dobio sam neki keš kredit i to sam ga otplaćivao, jedva sam ga otplatio - započeo je svoju priču i nastavio:

- Sina nisam imao tada, ćerka je tada imala mislim negde oko 7-8 meseci. U to vreme baš su bile te firmice neke građevinske. Radio sam kao moler, radio sam po nekom ugovoru koji se produžavao na tri, pa na šest meseci i tako.

Kako je dodao, tada je želeo da završi kuću, ali nije uspeo.

- Želeo sam nešto, eto da završim što je pre moguće da dete, žena i ja uđemo u tu svoju kuću, ali tada nisam uspeo. Sada, eto hvala Bogu, nadam se da ću to da uradim. Što kažu imam još veću želju nego što sam imao kada sam počinjao kuću. Evo sada, uz neke povoljnosti koje država i naš predsednik Vučić daje, ja se nadam da ću moći da podignem taj kredit i da dovršim ono što sam tada započeo - rekao je Lukić.

Popusti za struju

Podsetimo, predsednik Aleksandar Vučić je nedavno predstavio nove mere države, koje su 1. septembra stupile na snagu, a jedna od njih je i jeftinija struja za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara

Najavljeni su dodatni popusti na računima za električnu energiju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara. Za popuste na računima za struju uvede su nove kategorije - borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije, Svi penzioneri koji imaju penziju do najniže i najnižu i brojilo na svoje ime imaće popust na računima za električnu energiju 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone odnosno od oktobra do aprila 2026.

Blizu 240.000 penzionera prima najnižu ili do najniže penzije i svi koji među njima imaju brojilo na svoje ime dobiće popust 1.000 dinara na računu, bez predavanja ijednog papira, bez stajanja u redu, već automatski razmenom podataka između relevantnih institucija. Tako će biti zaštićene ranjive grupe i naši najstariji građani, kao rezultat mera koje su pripremili Ministarstvo rudarstva i energetike i Vlada Srbije. Veliki broj ovih penzionera čine poljoprivredne penzije, zatim samostalne delatnosti...

Ova mera uspešno je sprovedena pre dve godine, kada je oko 100.000 penzionera imalo umanjenje na računima. Domaćinstva koja imaju status energetski ugroženog kupca (to su socijalne kategorije građana - porodice slabijeg materijalnog statusa, primaoci novčane socijalne pomoći, uvećane novčane socijalne pomoći, dečjeg dodatka ili uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica) već ostvaruju popust do 40 odsto na električnu energiju, ili do 60 odsto za gas i grejanje. Od ove godine oni će zadržati ove povlastice bez obzira na potrošnju električne energije, i dodatno za one koji ostvaruju popust na električnu energiju neće se odnositi promena granice za ulazak u crvenu zonu. Osim toga imaće i dodatnih pet odsto popusta na redovno plaćanje računa do 28. u mesecu (ukupno 10 odsto, sa pet odsto koje imaju svi potrošači).

Dakle, domaćinstva sa najnižim prihodima, koji ostvaruju pravo na olakšicu, posebno ona koja se zimi greju na struju će imati znatno niže račune za električnu energiju, dodatni popust za redovno plaćanje računa i za njih granica za ulazak u crvenu zonu ostaje nepromenjena. Radiće se na tome da se poveća broj građana obuhvaćenim ovim olakšicama. Trenutno oko 70.000 domaćinstava koristi ovu olakšicu. Ostvarivanje ovog prava kod navedenih primalaca socijalne pomoći maksimalno je pojednostavljeno - jedan papir koji građani i popunjavaju u opštini u kojoj žive kojim biraju da li žele umanjenje na računu za struju ili gas.

Povećanje penzija, minimalca, plata u zdravstvu i prosveti

Predsednik je najavio i seriju sjajnih vesti za penzionere, zaposlene u zdravstvu i prosveti, ali i one koji primaju minimalne zarade.