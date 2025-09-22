Slušaj vest

Jedan od vidova podrške države Srbije narodu jeste i jeftiniji ogrev za borce i najugroženije koji će sada deo novca koji bi namenili za to moći da daju za nešto drugo, da ostave na stranu, da opreme đaka za školu, da pomognu deci, unucima...

Junak sa Košara ne krije koliko mu to znači...

- Živimo ja, otac i majka, žena i dete, mi se grejemo na drva a zna da bude hladno, mi smo ispod Tare... Svaka ušteda znači kad morate jedna deo novca da izdvojite na primer sumu od 100.000 a vama ostane 40.000, ima se gde utrošiti... - kaže Goran koji je i otac.

- Pa, kako je bilo pre? Nije bilo nikako... - dodaje.

Srbija podržava narod

S ponosom pokazuje slike saboraca sa Košara a sa setom veli:

- Uvek mi je slika drugara, od nas 41-og, 22 su poginula...

Priča i šta je sve preživeo i kako mu je bilo na prvoj liniji:

- Avioni gađaju, minobacači iz Albanije, oni napadaju... To je stvarno bilo strašno... Da su prošli, ne bi bilo ni nas...

- Verujte, ovi sad nisu ni svesni šta je sad a šta je pre bilo... Stvarno smo bili, što se kaže, da se vratimo i živi i da smo nešto odbranili

Goran živi na selu i vredan je a i mora biti kad se na selu radi non-stop.

Jeftinija drva za one kojima je to najpotrebnije

Uz svakodnevno manje cene u prodavnicama za čak 20.000 proizvoda, uključujući i osnovne bez kojih niko od nas ne može da zamisli život, mnogima u Srbiji i te kako znači odluka države da oni kojima je to najpotrebnije dobiju drva za zimu po povlašćenim i mnogo nižim cenama.

Podsetimo, jedna od 5 važnih ekonomskih mera države za podršku građanima, koja važi od 1. septembra, jeste i nabavka jeftinog ogrevnog drveta kod "Srbijašuma".

Tako, za socijalno ugrožena domaćinstva koja su korisnici prava socijalne zaštite za kubik drva važi cena od 2.900 dinara.

Za kategorije koje obuhvataju penzionere, lica sa raznim invaliditetima, vojne i civilne invalide rada, porodice poginulih boraca, učesnike rata prve, druge i treće kategorije i njihove porodice obezbeđeno je ogrevno drvo po ceni nižoj od 15 odsto, koja iznosi 4.478 dinara sa PDV-om po kubiku.

U treću kategoriju spada hiljadu najugroženijih domaćinstava i za njih je obezbeđeno osam besplatnih kubika uz prevoz do svakog domaćinstva.

Iznos od 5.269 dinara po kubiku je cena ogrevnog drveta za sve ostale kategorije, a koje nisu obuhvaćene po prethodnim kategorijama mera zaštite.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pored mera koje su stupile na snagu 1. septembra, juče je predstavio i nov zakon o legalizaciji u Srbiji - "Konačno svoj na svome", koji po najpovoljnijim uslovima omogućava građanima da konačno u katastar pod svojim imenom upišu pravo svojine nad stambenim objektom koji su gradili za sebe i porodicu da imaju krov nad glavom - legalizacija kompletnog objekta za 100 evra.

Povećanje penzija, minimalca, plata u zdravstvu i prosveti

Predsednik je juče najavio i seriju sjajnih vesti za penzionere, zaposlene u zdravstvu i prosveti, ali i one koji primaju minimalne zarade.