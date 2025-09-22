Slušaj vest

Danas, na sreću Nedine porodice, stvari stoje mnogo bolje i to zahvaljujući novim merama države za obične građane, za običan narod koji vredno radi svaki dan.

Podsetimo, na inicijativu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i zahvaljujući novim merama države Srbije, cene u prodavnicama su od 1. septembra, zahvaljujući uredbi vlade o snižavanju trgovačkih marži, mnogo niže što naši građani, posebno oni sa nižim primanjima, i te kako osećaju u novčaniku i svom budžetu.

Septembar je za mnoge ljude u Srbiji jedan je od najtežih meseci finansijski jer treba obezbediti ogrev, opremiti đaka, posebno prvaka, za školu, knjigama, priborom, garderobom i to ne samo jednog nego i više u jednoj porodici.

- Išli smo u kupovinu koja je veoma uspešna u smislu koliko su cene sada mnogo niže. Osnovne potrepštine... deci za doručak, ručak, kafa, normalno što se ujutru pije... šećer... Ja pijem slatku kafu i da malo zasladimo život..., veli Neda dok vadi jedno po jedno iz kolica za kupovinu, sve što je pazarila u samoposluzi za decu, a to je danas kudikamo više nego što je bilo pre mesec dana.

- Suprug mi je preminuo pre 11 godina, veoma teško smo se snalazili u tom periodu, prvo što je to bila velika tuga, deca mala njima ne možeš ni da objasniš da tate nema, a moraš da ga spremiš, kao đak prvak kreće u školu..., seća se Neda najtežih trenutaka u životu.

- Odeš u prodavnicu pa ako ti baš ovo nije toliko potrebno, onda ostaviš to pa ’ajde to ćeš kupiti neki drugi mesec... Kupiš ovo što je potrebno, priča Neda kako se doskora dovijala gledajući poi rafovima šta koliko košta.

2 Srbija podržava narod Izvor: Kurir

- Naravno da znači ovo pojeftinjenje, kad kupuješ neku količinu na mesec dana, oseti se... Spremim ručak, doručak, sad će nam ostati i da imamo za večeru negde u gradu, veli Neda kojoj je najvažnije samo da su deca srećna.

- Ćerka i sin kad su srećni, normalno da sam i ja srećna, kaže Neda jer je život mnogo lakši kad iza sebe imaš Srbiju koja podržava narod.

Podsetimo, među novim merama države, pored mnogo nižih cena osnovnih potrepština za život - više od 20.000 proizvoda u 23 kategorije, država je donela još niz mera za dobrobit građana zahvaljujući kojima će najveći deo našeg naroda odmah osetiti boljitak, u standardu ali i novčaniku u kojem će sada ostajati mnogo više za neke druge stvari koje su do skora bile nedostižne.

Novim merama države našim građanima - i mladima i penzionerima, omogućene su sve vrste povoljnih kredita - potrošački, gotovinski, stambeni...

Tu su i povoljnija drva za zimu, kao i manji računi za struju za one kojima je najteže...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pored mera koje su stupile na snagu 1. septembra, juče je predstavio i nov zakon o legalizaciji u Srbiji - "Konačno svoj na svome", koji po najpovoljnijim uslovima omogućava građanima da konačno u katastar pod svojim imenom upišu pravo svojine nad stambenim objektom koji su gradili za sebe i porodicu da imaju krov nad glavom - legalizacija kompletnog objekta za 100 evra.

Povećanje penzija, minimalca, plata u zdravstvu i prosveti

Predsednik je juče najavio i seriju sjajnih vesti za penzionere, zaposlene u zdravstvu i prosveti, ali i one koji primaju minimalne zarade.