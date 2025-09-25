Slušaj vest

"Zamislite da je Hitler smenjen s vlasti, ali je njegov ministar propagande, gospodin Gebels, postao sledeći predsednik, novi firer posle Hitlera. E pa to se zapravo desilo u Srbiji. Mi smo se rešili Miloševića, ali njegov ministar informisanja je danas predsednik Srbije."

Ove skandalozne reči, na engleskom jeziku, izgovara Alek Kavčić na početku dokumentarca "Wake up, Serbia! Pumpaj: The Student Uprising / Point of No Return". Tvrdnja da je Srbija danas ono što je bila nacistička Nemačka predstavlja brutalnu reviziju istorije i uvredu za narod koji je u Drugom svetskom ratu podneo jednu od najvećih žrtava u borbi protiv fašizma u čitavoj Evropi.

Srbija, zemlja slavne antifašističke tradicije i duboko ukorenjene borbe protiv okupatora, na ovaj način sramotno se prikazuje kao naslednik nacističke ideologije.



Kavčić ide dalje, pa najvećeg zločinca u istoriji čovečanstva Adolfa Hitlera poredi sa Slobodanom Miloševićem, a Hitlerovog najbližeg saradnika Jozefa Gebelsa sa sadašnjim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Našli čoveka

Analitičari upozoravaju da Kavčić očigledno pokušava da stekne poene na Zapadu, a sve to dok se njegovo ime pominje i na studentskoj listi za predstojeće izbore. Pored njega na toj listi, prema saznanjima beogradskih medija, nalaze se i profesori Jovo Bakić, Milo Lompar, Filip Ejdus i Miodrag Jovanović.

Uz to, kako je izjavila dekanka Fakulteta političkih nauka u Beogradu Maja Kovačević, "strane ambasade već tragaju za nekim ko bi predvodio tranziciju vlasti u Srbiji", što dodatno baca senku na Kavčićeve kontakte i motive.

Da li je ovakva provokacija najava da bi Srbija bila predstavljena u svetu kao fašistička država da blokaderi dođu na vlast?

Za istoričara Miloja Pršića dileme nema - ovo je, kaže, klasična revizija istorije, i to na najgrublji način, a Zapad je pronašao ličnost koja bi u Srbiji sprovela njihove interese.

Pogodan kadar

"Instrumentalizacija događaja u Srbiji u cilju rušenja političkog sistema, dovođenje pogodnih i prihvatljivih kadrova za Zapad, ulazak Srbije u NATO, naterati je da prizna tzv. Republiku Kosovo, naterati je da se odrekne i nekih drugih delova, to je suština. Pronađena je bezvredna minorna ličnost koja govori o političkim događajima najvišeg ranga. Strane sile uvek nađu nekog ko treba da bude glasnogovornik u ime Zapada, a ja bih sada rekao konkretno - u ime Nemačke. Šta je trebalo Kristoferu Klarku da u knjizi "Mesečari" proziva Srbiju ne samo da je kriva za Prvi svetski rat nego kasnije i za pojavu ISIS i Alkaide? Klark je dobio velike pare, zato je to i radio. On se posle izvinjavao, ali je šest meseci nakon tog izvinjenja, u intervjuu za nemački Špigl ponovio tu istu tezu. Prema tome, nađe se čovek koji se stavi u funkciju interesa Zapada. A nije bezimen, nije baš bilo ko", kaže Pršić i navodi još jedan primer - francuski filozof Bernar Anri Levi.

Miloje Pršić Foto: Kurir Televizija



"On je objavljivao da su Srbi 90-ih imali koncentracione logore, objavljivao je navodne fotografije tih logora, a onda se razotkrilo da su to falsifikati. Njegov autoritet do tada je bio nesporan, ali je zbog takvih prevara potpuno srozan. I Alek Kavčić služi istoj svrsi. On je jedno zrno koje će da pomuti stvari. Visoki zvaničnici Nemačke neće javno izgovoriti takve rečenice, njima i ostalima treba neki pion koji će vrteti priču za njih. I nije odjednom grunula reka, nego je napukla brana i malo-pomalo tako se pravi erozija u društvu, kako bi se došlo do kritične mase. Srećom, u Srbiji je to brzo zaustavljeno", zaključuje Pršić.