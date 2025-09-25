Slušaj vest

Ovogodišnje, 80. jesenje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku okupilo je do sada najveći broj učesnika iz celog sveta. Možda je najveći broj i delikatnih tema i nerešenih pitanja koje će lideri zemalja predstaviti svetu.

Vladimir Marinković Foto: Kurir Televizija

Predsednik Aleksandar Vučić je takođe imao priliku da govori o poziciji Srbije, rekavši da "male zemlje drže dah i čekaju šta će velike zemlje da urade". Poručio je da je Srbija most, mesto spajanja, a ne deobe i da Beograd može da bude mesto dijaloga po svim pitanjima podela sveta.

Na ovu temu za emisiju "Usijanje" govorili su doktor Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, Srbislav Filipović, politički analitičar, kao i Vladimir Kljajić, politikolog.

Marinković: Vučić promoviše Srbiju kao faktor mira i stabilnosti u regionu

Marinković kaže da je ključna poruka globalnoj javnosti i našim partnerima sa istoka, ali i zapada, da je Srbija mesto dijaloga, a ne podele.

- Referisao se na jednu interesantnu činjenicu. Pomenuo je da je u 2024. godini bio 61 sukob u 36 zemalja. Rat je zahvatilo skoro 20% ukupnog broja zemalja članica UN-a. Hteo je da istakne u kakvom se problemu svet nalazi i promoviše Srbiju kao faktor mira i stabilnosti u regionu - kaže Marinković.

On dodaje da je Srbija predstavljena kao potencijalan most, jer je Srbija pokazala da se može sarađivati sa zemljama sa istoka, ali i sa zemljama zapada.

- Iako je Srbija po populaciji mala i nije toliko moćna, može da vodi samostalno politiku i isto govori u Vašingtonu, Berlinu, Pekingu i Moskvi. Može da čuva svoje interese i vodi nezavisnu politiku - kaže Marinković.

Srbislav Filipović Foto: Kurir Televizija

Filipović: Politika mostova je ta koja pobeđuje

Filipović kaže da će budućnost dati odgovore na ono o čemu je danas govorio predsednik Srbije.

- Politika zidova je poražena. Politika mostova je ta koja pobeđuje. Možda neki ne vide situaciju kako bi trebali da je vide, ne vide iz perspektive budućnosti. Budućnost će zaustaviti sve ove sukobe. Ta politika zidova koju smo imali prethodnih decenija je danas definitivno poražena govorom predsednika - kaže Filipović.

On kaže da će reči koje ostaju upisane neće biti označene samo kao reči jednog predsednika Srbije, već reči svetskog državnika.

- Vučić ispisuje sebe u svetskoj istoriji kao nekoga čije će reči jednog dana biti proučavane. Tada će se meriti doseg njegovih poruka i koja je težina tih poruka. Generacije će videti da su to poruke koje su poslate iz budućnosti - kaže Filipović.

Kljajić Foto: Kurir Televizija

Kljajić: Srbija dosledno i principijalno vodi politiku poštovanja povelja UN

Kljajić kaže da je govor imao tri ključne poruke, pa je i objasnio:

- Prva poruka je da je Beograd mogućnost za mesto susreta istoka i zapada, sve velike države imaju ambasade u Beogradu. Svakako ima kapaciteta za takvu konferenciju, druge države bi imale otežavajuće okolnosti ukoliko nisu imali diplomatske odnose. Srbije uspešno održava kontakt sa Pekingom, zemljama Bliskog istoka, imamo kontakt sa svim velikim igračima - kaže Kljajić.

On je objasnio da je druga poruka bila da povelja Ujedinjenih nacija treba da bude moralni kompas, da treba da se poštuje suverenitet i teritorijalni integritet svih država.

- Srbija dosledno i principijalno vodi politiku poštovanja povelja UN, a mislim da to druge države cene, pogotovo one koje imaju teritorijalne probleme - kaže Kljajić.

