Lidija Kruškonja, zdravstveni radnik iz Rakovice, ističe da se na konkretnim primerima vidi da Srbija misli i podržava svoj narod, pogotovo kroz povećanja plata zdravstvenom sektoru, u okviru novih mera države — koji su žila kucavica svakog društva.

- Mi bez zdrave nacije ne možemo da imamo ni jaku državu. Zdravstveni radnici su tu od rođenja deteta do smrti osobe. Tako da nagrada za taj trud i za sve to što jedan zdravstveni radnik na radnom mestu u toku dana doživi, preživi, između ostalog, i povećanje plata - kaže Lidija sa osmehom, ponosna na svoju profesiju, ali i na doprinos Srbije zdravstvu.

Posebno ističe da je zdravstvo armija belih mantila — i kao takva je uigrana mašina koja brine o ljudima.

- Četrdeset godina se bavim strukom, u zdravstvu sam. Nikada ne trebamo zaboraviti da je zdravstvo u stvari jedna armija belih mantila. Kada je Kovid-19 harao svetom, imamo naših zdravstvenih radnika koji su dali živote u toj epidemiji, braneći život pacijenta.

- To što su plate u zdravstvu u kontinuiranom rastu, to je znak da država misli o nama. To daje nama podstrek i svim zdravstvenim radnicima da idu još bolje napred i da još više daju sebe u obavljanju svoje dužnosti prema pacijentima - završava.

Novim merama države našim građanima — i mladima i penzionerima, omogućene su sve vrste povoljnih kredita — potrošački, gotovinski, stambeni...

Tu su i povoljnija drva za zimu, kao i manji računi za struju za one kojima je najteže...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, pored mera koje su stupile na snagu 1. septembra, predstavio je i nov zakon o legalizaciji u Srbiji — "Konačno svoj na svome", koji po najpovoljnijim uslovima omogućava građanima da konačno u katastar pod svojim imenom upišu pravo svojine nad stambenim objektom koji su gradili za sebe i porodicu da imaju krov nad glavom — legalizacija kompletnog objekta za 100 evra.

Pored ovoga, a i mnogih drugih mera, tu je i ona za jeftiniju struju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara.

Najavljeni su dodatni popusti na računima za električnu energiju za najsiromašnije građane, borce i penzionere sa primanjima do 25.000 ili 28.000 dinara. Za popuste na računima za struju uvede su nove kategorije — borci prve, druge i treće kategorije, veći broj penzionera i siromašnih domaćinstava, kako bi mogli da plaćaju nižu cenu električne energije. Svi penzioneri koji imaju penziju do najniže i najnižu i brojilo na svoje ime imaće popust na računima za električnu energiju 1.000 dinara mesečno tokom grejne sezone odnosno od oktobra do aprila 2026.

Jeftinija drva za one kojima je to najpotrebnije

Uz svakodnevno manje cene u prodavnicama za čak 20.000 proizvoda, uključujući i osnovne bez kojih niko od nas ne može da zamisli život, mnogima u Srbiji i te kako znači odluka države da oni kojima je to najpotrebnije dobiju drva za zimu po povlašćenim i mnogo nižim cenama.

Podsetimo, jedna od 5 važnih ekonomskih mera države za podršku građanima, koja važi od 1. septembra, jeste i nabavka jeftinog ogrevnog drveta kod "Srbijašuma".

Tako, za socijalno ugrožena domaćinstva koja su korisnici prava socijalne zaštite za kubik drva važi cena od 2.900 dinara.

Za kategorije koje obuhvataju penzionere, lica sa raznim invaliditetima, vojne i civilne invalide rada, porodice poginulih boraca, učesnike rata prve, druge i treće kategorije i njihove porodice obezbeđeno je ogrevno drvo po ceni nižoj od 15 odsto, koja iznosi 4.478 dinara sa PDV-om po kubiku.

Povećanje penzija, minimalca, plata u zdravstvu i prosveti

Predsednik je najavio i seriju sjajnih vesti za penzionere, zaposlene u zdravstvu i prosveti, ali i one koji primaju minimalne zarade.

Kolika će od decembra biti prosečna penzija, a koliki minimalac, kolika će biti plata nastavnika, vaspitača, lekara, medicinske sestre...