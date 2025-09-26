Slušaj vest

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture reagovalo je povodom tendecioznih medijskih navoda Nove S o puštanju u probni rad deonice autoputa Pakovraće – Požega, pod naslovom "'Zbog Vučićevog slikanja, puštena trasa koja nije smela biti otvorena': Ne stišava se bura zbog najave zatvaranja tunela Munjino brdo i Laz na autoputu".

- Povodom medijskih objava koje dovode u pitanje opravdanost puštanja u probni rad deonice autoputa Pakovraće – Požega, uključujući i njen tunelski sistem, kao Izvođač radova na opremanju tunela naprednim ITS i SCADA sistemima, smatramo važnim da javnosti predstavimo činjenice i realan tehnički kontekst ove faze realizacije projekta - navodi se u saopštenju ministarstva.

Posebno ponosni smo na činjenicu da su uz kinesku kompaniju, ključne poslove na ovom infrastrukturnom projektu izveli domaći inženjeri i radnici, uz maksimalno korišćenje znanja, iskustva i tehničkih kapaciteta koje Srbija ima, dodaje se.

- Ugradnjom savremene opreme, u najvećoj meri domaće proizvodnje, potvrđuje se da naša zemlja poseduje ne samo kadrovski, već i tehnološki potencijal za realizaciju najsloženijih saobraćajnih i građevinskih poduhvata. Oprema ugrađena u tunelske sisteme i saobraćajnu infrastrukturu razvijana je i proizvedena u saradnji sa domaćim razvojnim preduzećima, čime se dodatno podstiče domaća industrija, razvoj novih ITS tehnologija - navodi se.

Ovaj projekat predstavlja odličan primer kako se strateški infrastrukturni poduhvati mogu realizovati oslanjajući se na domaće kapacitete, uz očuvanje kvaliteta i najviših standarda bezbednosti, dodaju u saopštenju.

- Deonica autoputa je, u skladu sa važećim procedurama i standardima, puštena u probni rad u jeku letnje turističke sezone kako bi se korisnicima omogućio bezbedan i rasterećen saobraćaj kroz ovu izuzetno važnu saobraćajnicu. Prethodno su u potpunosti ispunjeni zahtevani bezbednosni uslovi verifikovani od strane MUP Sektora za vanredne situacije, i otklonjeni sigurnosni rizici za zaštitu od posledica požara i drugih saobraćajnih incidenata - navodi se.

U saradnji sa Investitorom / naručiocem radova, JP "Putevi Srbije", sprovedene su sve neophodne mere za organizaciju saobraćaja u kontrolisanim uslovima, uključujući jasno postavljenu privremenu saobraćajnu signalizaciju, ograničenja brzine i upozorenja, čime su stvoreni uslovi za siguran prolazak vozila, dodaje ministarstvo.

- Dodatna dežurstva kao bezbednosna praksa, koja je u službi građana svakako doprinela statistici koja je pokazala zadovoljavajuće rezultate. Pridržavanje učesnika u saobraćaju ograničenjima postavljene saobraćajne signalizacije i uslovima puta, omogućila je Izvođaču radova da pravilnije sagleda odziv sistema u toku probnog rada - ističu.

U toku celog probnog perioda, Izvođač je kontinuirano pratio stanje u tunelima i obavljao aktivni monitoring putem SCADA sistema, uz dodatne terenske provere i evidentiranje svih potencijalnih nepravilnosti, dodaje se.

- Na osnovu realnog ponašanja saobraćaja, pravovremeno su sprovođene korektivne tehničke i organizacione mere u cilju daljeg poboljšanja bezbednosti saobraćaja. Rezultat ovog odgovornog pristupa je jasan i merljiv – tokom više od tri meseca probnog rada, nije zabeležena nijedna saobraćajna nezgoda koja bi bila posledica tehničke neispravnosti sistema, loše organizacije saobraćaja ili neadekvatnog reagovanja sistema za automatsko upravljanje i nadzor - naglašavaju iz ministarstva.

Cilj probnog rada upravo i jeste da se u realnim uslovima eksploatacije potvrdi funkcionalnost celokupnog sistema, kako bi se pre zvaničnog tehničkog prijema mogle sprovesti sve neophodne optimizacije i podešavanja, navode.

- Planirano privremeno zatvaranje deonice radi provođenja Finalnih funkcionalnih testova u prisustvu Komisije za tehnički prijem i predstavnika MUP Sektora za vanredne situacije, predstavlja uobičajenu i zakonski predviđenu proceduru koja ima za cilj da potvrdi ispravnost i spremnost SCADA sistema za automatsko upravljanje tunelskim postrojenjima u svim režimima rada, uključujući i vanredne situacije - dodaju.

Bezbedan prolazak kroz tunele je ne samo tehnički zahtev, već i osnovni princip kojim se rukovode JP "Putevi Srbije" i svi učesnici u realizaciji ovog infrastrukturnog projekta. Istovremeno, ovakvi sistemi zahtevaju i viši nivo saobraćajne discipline kod korisnika, te je važna i kontinuirana edukacija učesnika u saobraćaju, kako bi se osigurao maksimalan stepen bezbednosti za sve građane, napominju.