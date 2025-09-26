Slušaj vest

Vučić je jasno istakao važnost poštovanja temeljnih principa Povelje UN, ali i pravo svake države – bez obzira na veličinu ili moć – da slobodno odlučuje o svojoj sudbini.

Poruka je bila jasna – rađa se novi svet, u kome sve više država odbija da budu samo posmatrači ili figure u tuđim geopolitičkim igrama. Upravo zbog ovakvih stavova, gde ne bira reči i naziva stvari pravim imenom, Vučić je često na meti kritika, posebno nakon ovakvih javnih obraćanja. Ipak, predsednik nije ni najmanje popustio, pokazujući se kao državnik sa integritetom koji nikada neće poviti kičmu pred bilo kim.

Predsednik Vučić je, između ostalog, ponudio Beograd kao mesto za dijalog u svim svetskim sukobima, ističući posebno tešku situaciju u kojoj Srbi na Kosovu i Metohiji žive. Naglasio je da Srbija poziva međunarodnu zajednicu da preduzme konkretne korake kako bi se zaustavilo nasilje i obezbedila bezbednost i prava svih na KiM.

Takođe, predsednik je u svom obraćanju podvukao da je Povelja UN jedini okvir koji nas može ujediniti, te da Ujedinjene nacije nisu relikt prošlosti, već pravi kompas za budućnost.

- Ovo ne sme biti scena gde se giganti bore, dok se male zemlje čuvaju od toga. To mora da bude okrugli sto, gde svi imaju glas - naveo je Vučić.

Kazao je i da je Srbija pouzdan i predvidiv partner, ali da je reciprocitet bitan.

U nastavku izdvajamo deset najvažnijih poruka izpredsednikovog govorakoji je postao viralan na Tviteru koje jasno ukazuju na pravce razvoja i ključne vrednosti kojima Srbija teži.

Deset ključnih poruka iz Vučićevog govora

1. Srbija je slobodna, nezavisna i suverena zemlja koja donosi sopstvene odluke samostalno

2. Poštovanje fundamentalnih principa UN je od najveće važnosti

3. Ujedinjene nacije nisu nikakav relikt prošlosti, već kompas za budućnost

4. Tražimo zaštitu Srba na Kosmetu, reči saosećanja nisu dovoljne, hoćemo dela

5. Za nas Srbe Kosovo i Metohija nije samo teritorija, to je kolevka naše duhovnosti

6. Beograd bude mesto dijaloga u svim svetskim sukobima

7. Teritorijalni integritet nije princip koji se meri silom, već je to mera koja obuzdava silu

8. Branićemo svoju nezavisnost pođednako jako kao što branimo saradnju

9. Srbija će uvek insistirati na punoj primeni Dejtonskog sporazuma i na poštovanju prava sva tri konstitutivne naroda u BiH

10. Mi smo posvećeni evropskom putu, ne planiramo nikog da napadnemo, ali takođe nećemo dozvoliti nikom drugom da ugrozi našu slobodu

Srbija kao stabilan i principijelan faktor na svetskoj sceni

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić istakao je da je Srbija iz sedišta UN poslala jasnu poruku da je snažna, slobodna i stabilna zemlja, koja predstavlja deo rešenja za regionalne izazove, ali i državu koja se dosledno pridržava principa u globalnim pitanjima. On je naglasio da je predsednikov govor bio pažljivo osmišljen i da je naišao na izuzetan prijem, te je pozdravljen od predstavnika zemalja sa različitih ideoloških profila i sa svih meridijana.

- To su zemlje kojima je zajednički imenitelj želja za poštovanjem međunarodnog prava, očuvanjem mira i ravnopravnim jednakim tretmanom među državama, što je i naš princip - istakao je Đurić.

Ključni dijalog sa SAD i poruka o poštovanju međunarodnog prava

Predsednik Vučić održao je važan razgovor sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, koji je, prema rečima predsednika Odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovana Drecuna, pažljivo saslušao predsednika Srbije. Drecun je dodao da postoji značajno uvažavanje Trampove administracije, što otvara prostor za zajedničke politike i prilike koje treba iskoristiti.