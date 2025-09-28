Slušaj vest

Naime, kako saznajemo, povodom dolaska inspekcije blokaderi u Rektoratu treba da očiste sledeće a tim povodom im je rečeno i šta treba tačno da rade.

Naš izvor navodi sledeće:

- Glavni ulaz u Staro zdanje da se otvori i bude prohodan;

- Da se leva polovina glavnog hola u prizemlju napravi prohodnom – rektor nam je rekao (demonstrirao rukama) da samo gurnemo sve stvari u drugu, desnu polovinu hola i samo zamaskiramo stolovima za tenis (namignuo dok je demonstrirao), pojašanjava naš izvor dodajući da je bitno da samo inspekcija može da prođe kroz levu stranu hola jer će ići u levo krilo Rektorata.

On dodaje i da je naloženo sledeće:

- Ulaz u kabinet rektora sa se očisti – inspekcija će prvo tu ući da održi sastanak s rektorom;

- Levo krilo prvog sprata gde su kancelarije tri-četiri službe gde će inspekcija da uđe i traži dokumentaciju, navodi naš izvor i pojašnjava:

- Radna grupa Rektorata (RGB Rektorata) je dozvolila da osoblje administracije (četiri službe) danas uđe u svoje kancelarije i odnesu dokumentaciju za inspekciju kućama, da bi je pripremili i da bi se s njom vratili u ponedeljak.

- RGB Rektorata je dozvolio da dve čistačice očiste rektorov kabinet i pomenute četiri kancelarije službi od prašine danas, da bi bile spremne za ponedeljak, tvrdi naš izvor koji je prisustvovao sastanku s rektorom.

Prema navodima našeg izvora, Uprava Rektorata ne zna da li će inspekcija da bude samo taj dan ili će im reći da će vršiti inspekciju više dana, ali to nije problem i da bude više dana.

- Rektor je rekao da studenti ne treba da napuštaju Rektorat tokom inspekcije, samo da dnevne potrebe premete u druge delove zgrade, tj. ne preklapaju se prostorno s hodnicima gde prolazi inspekcija (opet, da bi bilo prohodno, možda će inspektori hteti u toalet itd).

- Sem pomenute četiri stavke za čišćenje (pravljenje mesta prohodnim da inspekcija može da uđe u zgradu, dođe do potrebnih kancelarija i posluži se toaletom) više ništa ne čistimo, dodaje izvor.

- Transparente po zidovima je rektor rekao da ne sklanjamo jer ne smetaju. Njima je bitno samo da mesto bude prohodno tog dana ili tih par dana dok je inspekcija tu. Studentski delegati su zamolili rektora i osoblje da tokom inspekcije paze da li neko vadi telefon i odlazi da se šeta po zgradi da snima, kaže izvor dodajući i da je rektor zamolio studente da ne obaveštavaju medije da će doći inspekcija, jer neće ni oni to činiti.

- Rektor je rekao da oni ne žele da izbacuju studente iz zgrade i da je naglasio više puta (zaboravio sam ili nisam razumeo kome) da Kapetan-Mišino zdanje pripada i studentima i profesorima i da niko odatle neće biti izbačen. Samo moraju da puste inspekciju u zgradu i održe taj sastanak s njima i izvrše uvid u dokumentaciju... , zaključuje naš izvor.

Sada se postavlja pitanje da li to rektor želi da prevari komisiju i ostavi blokadere pa da može da ih aktivira kad zatreba...