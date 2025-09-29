Slušaj vest

General Nebojša Pavković, u to vreme komandant Treće armije, rekao je da su NATO agresija, bitke za Košare i Paštrik - do 2012. godine bile zabranjene teme.

- Čelnici dosovske vlasti zabranjivali su svako pominjanje agresije NATO-a i odbranu SR Jugoslavije i Srbije, a ljudi koji su učestvovali u odbrani svoje zemlje, odjednom su počeli da budu teret toj istoj zemlji. Da nije došlo do promene vlasti, ni danas se o tim događajima ne bi smelo govoriti ni pisati - izjavio je svojevremeno Pavković.

On je dodao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prvi od svih progovorio o agresiji i bombardovanju zemlje i te događaje nazvao pravim imenom.

Povlačeći paralelu između vlasti u Srbiji pre i posle 2012. godine, Pavković je ocenio da je sreća što su u presudnom trenutku na vlast došli ljudi koji su imali svest o tome koliki značaj za jednu malu zemlju kao što je Srbija može imati moderna, snažna i dobro opremljena vojska.

Podsetimo, general Nebojša Pavković sleteo je sinoć u Beograd nakon poletanja iz Finske usled lošeg zdravstvenog stanja, te je prevezen na VMA. Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove u Hagu doneo je odluku da se Pavković, zbog teškog zdravstvenog stanja, prevremeno pusti na slobodu.

Inače, Vučić je uputio molbu Vladi Srbije, koja je potom uputila molbu Mehanizmu.

- Vlada Srbije, i po mojoj molbi i po molbi mnogih ljudi, uputila je molbu zbog užasno teškog zdravstvenog stanja generala Pavkovića. Ona je prihvaćena, očigledno da se general Pavković nalazi u izrazito lošem zdravstvenom stanju - rekao je Vučić novinarima u Njujorku, gde učestvuje na 80. zasedanju Generalne skupštine UN.

Predsednik Vučić pozvao je generala Pavkovića pre nego što je krenuo za Srbiju i poželeo mu srećan put.

BONUS VIDEO: