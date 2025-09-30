Slušaj vest

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković obišao je u Jagodini zavičajni klub Kosovskog Pomoravlja i sastao se sa Srbima raseljenim sa Kosova. Petković je poručio da su lokalni izbori na Kosovu prilika da srpski narod pokaže da je svoj na svome, i da sa predstavnicima Srpske liste može i dalje da gradi bolju budućnost, uz pomoć države Srbije.

Petković je istakao da je ovo prilika da pozove sve interno raseljene sa Kosova da se odazovu pozivu države i glasaju na predstojićim lokalnim izborima za Srpsku listu.

„Da se potvrdi srpsko jedinstvo, da povratimo četiri opštine na severu Kosova i Metohije i, s druge strane, potvrdimo pobedu u šest srpskih opština južno od Ibra. Vrlo je važno da se svi naši ljudi, koji imaju važeća dokumenta, odazovu pozivu države i izađu na ove izbore jer ovi lokalni izbori su prilika da pokažemo da smo svoji na svome, da sa predstavnicima Srpske liste, možemo i dalje da gradimo bolju budućnost uz državu Srbiju za srpski narod na Kosovu i Metohiji“, istakao je Petković.

Direktor Kancelarije za KiM ukazao je da Srpska lista radi zajedno sa Srpskom naprednom strankom na pozivanju srpskog naroda da izađe na izbore jer ovo, kaže, nije stranačko već svenacionalno pitanje.

„Da se okupimo zajedno i pod jednim srpskim barjakom, zajedno sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, nastavimo našu borbu za očuvanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“, poručio je Petković.

Direktor Kancelarije je, u objavi na Instagramu, istakao da premijer u tehničkom mandatu Aljbin Kurti čini sve da Srba na Kosovu nema, a da narod Srpskom listom pokazuje da jača jedinstvo i čuva svoja ognjišta.