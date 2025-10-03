Slušaj vest

Blokaderski plenumi, zborovi, zatvorene i poluzatvorene grupe na društvenim mrežama i drugi oblici odlučivanja stvorili su idealan poligon za određene pojedince koji u ovako stvorenoj magli uspevaju da kanališu proteste, a posebno nasilne akcije, isključivo prema svom ličnom interesu.

Kurir otkriva da odabir onoga ko će biti meta nasilnih blokadera nije nimalo slučajan. Naša saznanja ukazuju da postoje pojedinci iz senke koji preko blokada i protesta reketiraju privrednike po Srbiji. Jedan od takvih je Srđan Kovačević, advokat Dragana Đilasa, koji je siva eminencija blokadera u Novom Sadu i glavni iznuđivač novca od, na različite načine, ucenjenih ljudi.

Targetiranje

"Dok blokaderi na ulicama Novog Sada svakodnevno demoliraju grad, kompletnom operacijom iz senke rukovodi advokat reketaš Srđan Kovačević, koji plaši poznate i velike firme kako bi im iznudio novac. On usmerava nezadovoljstvo ka pojedincima i kompanijama koje imaju velike poslove i dovodi ih u opasnost huškajući nasilne blokadere na njih. Kovačevićeve metode rada podrazumevaju targetiranje poznatih privrednika preko njegovih viber grupa i medija, a zatim šalje posrednike da traže novac da ih zauzvrat ostavi na miru", otkriva izvor Kurira.

Srđan Kovačević Foto: Printscreen N1

Kako svedoče brojni sagovornici, Kovačević se u javnosti ne nameće kao politički lider, ali je on taj koji iz nevidljive pozadine zapravo određuje strategiju, diktira intenzitet akcija, usmerava poruke i kontroliše u potpunosti tok zbivanja kako bi iznuđivao novac od privrednika i pojedinaca.

"On je praktično monopolizovao nezadovoljstvo na ulici i pretvorio ga je u lični projekat kojim iznuđuje novac. Služi se i zatvorenim viber grupama, ali i sopstvenim portalom, kako bi pretio medijskom odmazdom ukoliko neko ne pristane na njegove uslove. Postoji mnogo aktera koji su svedoci da je Kovačević vremenom preuzeo potpunu kontrolu nad komunikacionim kanalima blokadera. On prvi dobija informacije od studenata i drugih aktivista, a zatim ih filtrira, po potrebi prilagodi svojim interesima i distribuira kroz interne viber grupe i svoje medije. Tako usmerava nezadovoljstvo i bes blokadera prema pojedincima i kompanijama koje targetira kao kriminalne i bliske vrhu SNS-a, da bi im nakon toga tražio novac da ih ostavi na miru", objašnjava naš izvor kako Kovačevićeva šema izgleda u praksi.

U nastavku teksta pogledajte poruke Kovačevića iz viber grupa, u kojima određuje koje ljude će zborovi targetirati:

Srđan Kovačević - Đilasov advokat vodi zborove u NS

Šema iznuđivanja

Prema informacijama do kojih smo došli, Srđan Kovačević je glavni finansijer portala Razglas.news, koji je pokrenut nedugo nakon tragičnog događaja na novosadskoj Železničkoj stanici. Iako su sajt, Jutjub kanal i društvene mreže Razglas.news-a aktivirani početkom 2025. godine, istorija ovog medijskog projekta datira nekoliko godina unazad. Javno dostupni podaci pokazuju da je od 29. juna 2021. do 29. januara 2025. zvanični zastupnik udruženja Razglas news bio upravo Srđan Kovačević.

"Ono što posebno upada u oči jeste način na koji koristi prostor ovog portala - kao privatnu političku pozornicu uz pomoć koje pokušava da se brzo obogati iznuđenim novcem privrednika. Na njemu se redovno pojavljuju video-materijali i prenosi njegovih akcija, od javnih izazova upućenih bivšem gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću, do vizuala koji prate njegov politički narativ, uz direktna uključenja Kovačevića. Taj čovek koristi medij čiji je vlasnik i finansijer za reketiranje, samopromociju i za usmeravanje nezadovoljstva blokadera ka potencijalnim žrtvama", ispričao je naš izvor.

Ova šema iznuđivanja novca od privrednika u Srbiji nameće nekoliko ključnih pitanja, a jedno od najvažnijih je da li država Srbija ima Tužilaštvo za organizovani kriminal koji će istražiti reketiranje koje vrši advokat reketaš Kovačević. Pitanje je i za šta se koristi novac u kešu koji se iznuđuje od pojedinaca i uglednih privrednika?

I na kraju, kako građani mogu da se zaštite od pljačke zborova koji funkcionišu na isti ili sličan način?

Kazna za nesposlušne - Izbacivanje iz viber grupa

Slepa poslušnost se izričito traži u krugu koji je okupio Kovačević. Prema saznanjima Kurira, postoji sistem kažnjavanja za svaku kritiku na račun uspostavljenog sistema iznuđivanja. Izbacivanje iz pomenutih grupa je prva mera, a zatim sledi proglašavanje "pobunjenih" za špijune.

"I ja i moja komšinica izbačene smo iz grupe samo zbog toga što smo rekle da ne želimo da učestvujemo u akciji optuživanja nekih porodičnih firmi da rade za režim i da smatramo da je to u ovom haosu koji nam se dešava potpuno besmisleno", jedno je od svedočanstava koje je Kurir dobio.

Ali ima ih još.

Poruka Srđana Kovačevića o izbacivanju iz viber grupe Foto: Kurir Privatna Arhiva

"Na komentar jedne aktivistkinje "Zar niste rekli da je ovo za naše dobro, a vi uporno targetirate neke ljude za koje niko nikada nije čuo", usledilo je njeno uklanjanje iz grupe. Svi oni atmosferu opisuju kao zatvoreni krug u kojem jedan čovek donosi sve odluke", navodi naš izvor.