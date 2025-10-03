Slušaj vest

Razlog zbog kojeg se četvorica čelnika OVK optuženih za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, Hašim Tači, Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići, i dalje nalaze u pritvoru je taj što postoji rizik da bi mogli da ometaju postupak uticanjem na svedoke, istakao je portparol Specijalizovanih veća Majkl Dojl.

"Razlog zbog kojeg se svaki od četvorice optuženih u ovom predmetu i dalje drži u pritvoru jeste taj što su sudije ocenile da za svakog od njih postoji rizik da omete tok postupka i da počini nova krivična dela, posebno protiv osoba koje su svedočile ili koje se očekuje da će svedočiti pred Specijalizovanim većima", rekao je Dojl.

Govoreći o predmetu protiv Hašima Tačija, Baškima Smakaja, Fadilja Fazljiua, Isnija Kiljaja i Hajredina Kučija u vezi sa optužbama za nezakoniti uticaj na svedoke, Dojl je rekao da je 29. septembra Tužilaštvo obavestilo sudiju za prethodni postupak o činjenicama oko kojih su se strane saglasile.

"Radi ubrzanja postupka, Poslovnik predviđa da sudija evidentira svaku činjeničnu ili pravnu tačku oko koje su se saglasili Tužilaštvo i Odbrana pre početka suđenja. Podsećamo da je sudija za prethodni postupak najavila da planira da predmet uputi sudskom veću u prvoj polovini novembra 2025, u zavisnosti od odluka po prethodnim prigovorima o kojima treba da odluči Žalbeno veće", naveo je Dojl.