Glavni blokaderi i zborovi, kako je Kurir otkrio, funkcionišu kao mehanizam za iznudu. Najveće reketiranje dešava se u Novom Sadu, gde iza celog sistema stoji Srđan Kovačević, advokat Dragana Đilasa.

On već mesecima, od početka protesta, kako saznajemo, targetira privrednike koji nisu na blokaderskoj strani ili su jednostavno neutralni - što je takođe "sektor" koji mnogo iritira blokadere - a zatim ih ucenjuje kako bi ih ostavio na miru. Takođe, Kovačević je finansijer portala Razglas.news, medijskog projekta koji je naglo aktiviran početkom 2025. godine, neposredno nakon tragičnog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu. Tajming jasno pokazuje da je nesreća iskorišćena kao okidač za političke i finansijske akcije.

Kurir nakon ovih saznanja javno postavlja pitanja:

- Da li će Tužilaštvo istražiti reket koji, prema saznanjima, vodi Đilasov advokat Srđan Kovačević?

- Za šta se troši keš iznuđen od privrednika?

- I kako se građani mogu zaštititi od zborova koji sve više liče na paravan za lične interese pojedinaca?

Ukoliko su Tužilaštvu promakli tekstovi Kurira, podsećamo...

Advokat Srđan Kovačević osmislio je sistem koji podrazumeva targetiranje poznatih privrednika kroz viber grupe zborova u Novom Sadu, i kroz njegov medij - portal Razglas.news - a nakon toga sledi slanje posrednika koji tim privrednicima nude "mir" i mogućnost da im blokaderi ne dolaze ispred kuća i stanova tokom protesta, a naravno u zamenu za novac.

Blokaderi ispred kuće u kojoj živi Miloš Vučević (jul 2025.) Foto: Printscreen

Portal, osim za političku i samopromociju, služi i kao instrument pritiska.

"Vreme u kojem je portal naglo aktiviran, samo dva meseca posle nesreće, jasno pokazuje da je plan napravljen odmah. Objavljivali su materijale koji prate Kovačevićev narativ, video izazove upućene bivšem gradonačelniku Milošu Vučeviću i uključenja samog Kovačevića. To je medij za reketiranje i kontrolu protesta", otkriva naš izvor.

Sve informacije od blokadera slivaju se, tvrdi izvor, kod Đilasovog advokata. On zatim diktira strategiju, poruke i intenzitet akcija. Dok se na ulici događaju nasilje, zastrašivanje i napadi na policiju, u pozadini funkcioniše paralelna šema - Kovačević iznuđuje novac od onih koje je unapred označio kao mete.

Poslanik Dejan Bulatović ocenio je za Kurir da se sve što radi Đilasov tim svodi na novac:

"Očigledno im je malo 619 miliona, pa bi sada da uzmu 619 milijardi! Pad nadstrešnice pretvorili su u projekat, zloupotrebili tragediju i pripremili teren za politički terorizam. Kovačevićev portal puni se spinovima, a suština svega je samo lično bogaćenje", kaže Bulatović.

Otvorena pitanja Kurira ostaju...

