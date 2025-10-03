Javnosti je poznato Srđan Kovačević bio glavni advokat Dragana Đilasa tokom svih godina njegove vlasti.

Kovačević je finansijer organizacije Omladinska studentska akcija (OSA), osnovane 2019. godine, kao i pokreta BRAVO. U oba slučaja, prema tvrdnjama naših izvora, ulagao je novac u infrastrukturnu i logističku podršku, kao i u medijsku vidljivost njihovih akcija.

Sličan obrazac ponavljao se i u drugim inicijativama - od formiranja ujedinjene opozicije u Novom Sadu pred lokalne izbore, preko studentskih protesta, do sadašnjih zborova gradana.

Ovaj modus operandi Srđana Kovačevića već smo videli kod Dragana Đilasa: osnuje nešto i dok služi svrsi i donosi pare, on to drži, kada propadne ide dalje i osniva nešto drugo.

Tako je Đilas 2018. formirao Savez za Srbiju, koji je trajao samo dve godine, kada je osnovao vnovu koaliciju - Udruženu opoziciju Srbije, koja je Đilasu poslužila za bojkot izbora 2020. godine. Ovaj drugi projekat nije potrajao ni godinu dana.

Još kraćeg daha trajao je savez Ujedinjeni za pobedu Srbije (od novembra 2021. do aprila 2022.), kao i poslednji - Srbija protiv nasilja, formiran oktobra 2023. a ugašen već u aprilu 2024. godine.