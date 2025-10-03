ĐILASOV ADVOKAT POSLE PADA NADSTREŠNICE ODMAH NAPRAVIO PORTAL ZA REKET I BOGAĆENJE! Medij koristi za reketiranje, samopromociju i političke obračune
Srđan Kovačević, advokat Dragana Đilasa koji je, kako je otkrio Kurir siva eminencija blokadera i zborova u Novom Sadu, takođe je i glavni finansijer portala Razglas.news koji je pokrenut neposredno nakon tragičnog pada nadstrešnice na Železničkoj stanici u ovom gradu, što ukazuje na to da Kovačević sa svojim ljudima odmah nakon nesreće napravio plan kako da to iskoristi u političke svrhe, ali pre svega kako bi ostvario finansijsku dobit!
Naime, iako su sajt, Jutjub kanal i društvene mreže Razglas.news-a aktivirani početkom 2025. godine, istorija ovog medijskog projekta datira nekoliko godina unazad. Javno dostupni podaci pokazuju da je od 29. juna 2021. do 29. januara 2025. zvanični zastupnik udruženja Razglas news bio upravo Srđan Kovačević.
Napravio plan
Kako je otkrio Kurirov izvor, Kovačevićeve metode rada podrazumevaju targetiranje poznatih privrednika preko njegovih viber grupa i medija, a zatim slanje posrednika koji traže novac da ih zauzvrat ostave na miru. U svemu ovome, Đilasov advokat se nije libio ni da koristi portal Razlas.news i kao privatnu političku pozornicu kojom bi ucenjivao privrednike i iznuđivao im novac.
"Vreme u koje se ovaj portal naglo aktivirao je početak 2025. godine, samo dva meseca nakon pada nadstrešnice, što govori o tome da je Kovačević odmah napravio plan kako da ovu tragediju iskoristi za lično bogaćenje i da u tome nije birao sredstva. Na portalu se redovno pojavljuju video-materijali i prenosi njegovih akcija, od javnih izazova upućenih bivšem gradonačelniku Novog Sada i predsedniku SNS Milošu Vučeviću, do vizuala koji prate njegov politički narativ, uz direktna uključenja Kovačevića. Taj čovek koristi medij čiji je vlasnik i finansijer za reketiranje, samopromociju i za usmeravanje nezadovoljstva blokadera ka potencijalnim žrtvama kojima posle šalje ljudi da im traži novac kako bi prestao", ispričao je naš izvor.
Prema saznanjima Kurura, zborovi u Novom Sadu upravo tako funkcionišu: sve informacije koje blokaderi dobijaju slivaju se kod Đilasovog advokata koji zatim određuje strategiju, diktira intenzitet akcija, usmerava poruke i kontroliše u potpunosti tok zbivanja.I dok blokaderi sprovode nasilje, uništavaju, zastrašuju neistomišljenike i napadaju policiju, Srđan Kovačević iznuđuje novac od privrednika i pojedinaca koje je prethodno označio kao mete, čime je praktično nezadovoljstvo na ulici pretvorio u lični projekat za bogaćenje.
Ništa nije slučajno
Komentarišući naša saznanja, poslanik u Narodnoj skupštini Dejan Bulatović kaže za Kurir da sve što rade Đilas i njegovi saradnici rade isključivo je zbog novca, jer im je "očigledno malo 619 miliona, pa bi da uzmu 619 milijardi"!
"Ovo je još jedan dokaz da je Đilasov tim planirao ceo politički terorizam koji nam se dašava u poslednjih 10 meseci. Gde god ima Dragana Đilasa tu ništa nije slučajno, ni naivno, pa tako je pad nadstrešnice postao jedan njihov politički projekat. Dovoljno je pratiti njihove medijske nastupe da svima postane jasno koliko su tu situaciju politički zloupotrebili za pripremu terorističkih akcija protiv države", kaže Bulatović i dodaje:
"Stalno imamo blokadere koji nam objašnjavaju da nemaju veze sa Đilasom, a onda se stalno ispostavi da imaju veze sa njegovim najbližim saradnicima poput Kovačevića ili Marinike Tepić, koja ima podršku fašističke Hrvatske. Taj portal se vrlo tenedecionzno puni spinovima, a sve zarad finansijske koristi. Jer suština svega što Đilas i saradnici rade je uvek samo novac i lično bogaćenje, a to su i dokazali kada su vladali Srbijom", kaže Bulatović.
Tražimo odgovore
Kurir ponovo postavlja pitanja, pre svega Tužilaštvu za organizovani kriminal - hoće li Tužilaštvo istražiti reketiranje koje vrši advokat reketaš Srđan Kovačević?
Pitanje je i za šta se koristi novac u kešu koji se iznuđuje od pojedinaca i uglednih privrednika?
I na kraju, kako građani mogu da se zaštite od pljačke zborova koji funkcionišu na isti ili sličan način?
Javnosti je poznato Srđan Kovačević bio glavni advokat Dragana Đilasa tokom svih godina njegove vlasti.
Kovačević je finansijer organizacije Omladinska studentska akcija (OSA), osnovane 2019. godine, kao i pokreta BRAVO. U oba slučaja, prema tvrdnjama naših izvora, ulagao je novac u infrastrukturnu i logističku podršku, kao i u medijsku vidljivost njihovih akcija.
Sličan obrazac ponavljao se i u drugim inicijativama - od formiranja ujedinjene opozicije u Novom Sadu pred lokalne izbore, preko studentskih protesta, do sadašnjih zborova gradana.
Ovaj modus operandi Srđana Kovačevića već smo videli kod Dragana Đilasa: osnuje nešto i dok služi svrsi i donosi pare, on to drži, kada propadne ide dalje i osniva nešto drugo.
Tako je Đilas 2018. formirao Savez za Srbiju, koji je trajao samo dve godine, kada je osnovao vnovu koaliciju - Udruženu opoziciju Srbije, koja je Đilasu poslužila za bojkot izbora 2020. godine. Ovaj drugi projekat nije potrajao ni godinu dana.
Još kraćeg daha trajao je savez Ujedinjeni za pobedu Srbije (od novembra 2021. do aprila 2022.), kao i poslednji - Srbija protiv nasilja, formiran oktobra 2023. a ugašen već u aprilu 2024. godine.