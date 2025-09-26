Slušaj vest

Atmosfera unutar blokaderskog pokreta iz dana u dan postaje sve zapaljivija, jer su blokaderi konačno otvoreno prešli na teren dnevne politike. Međusobne optužbe za političku nesposobnost i nezrelost poslednjih dana su se toliko nakupile da se sadašnja situacija između blokadera iz redova opozicije i onih iz redova studenata komotno može nazvati ogoljenom netrpeljivošću i uvodom u prljavi rat za glasove i fotelje.

Broje pare

Posle blokadera iz Zeleno-levog fronta, koji su napali studente blokadere i optužili ih za odbijanje saradnje i uporno insistiranje na anonimnosti i skrivanju njihove liste, i druge opozicione partije izašle su u javnost i izručile prljav veš blokaderskog projekta, koji je do juče bio zajednički.

Tako je predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić javno analizirao razloge za propale akcije, blokade i proteste i otkrio da je blokaderska opozicija sve vreme, od početka protesta, pomagala studentima blokaderima na sve načine, pa i finansijski. On je studentima blokaderima poručio da su šanse propuštene upravo zbog njih i da predsednik Srbije Aleksandar Vučić kontroliše situaciju.

Miroslav Aleksić Foto: Beta/ Dragan Gojić, Darko Vojinovic/AP

"Vučić uspeva da kontroliše situaciju na osnovu naših međusobnih nerazumevanja i podela. Dakle, mora postojati jasna strategija, politika nije igra, ne sme nas nositi euforija, ne sme nas nositi emocija, moramo racionalno i hladne glave donositi odluke i ne sme da nam se dogodi da propustimo šanse i prilike. A jesmo propustili određene političke prilike i momentume od početka ove godine, poput 15. marta. Propuštene su šanse, jer nije bilo razgovora hladne glave o političkim potezima. I kada je bila u pitanju prelazna vlada u trenutku kada je Đuro Macut postao premijer, i pre toga kada je Vučevićeva vlada pala, i kasnije kada smo govorili o izborima, izbornim listama... I sada opet dolazimo do situacije da nam vlast diktira neki ritam", izjavio je Aleksić za N1.

Dele narod

Dejan Lisica iz Centra za društvenu stabilnost kaže za Kurir da je blokaderima u prirodi da se svađaju i dele, ali je problem što to isto pokušavaju da urade i s našim narodom.