Nenad Jezdić, jedan od najomiljenijih glumaca u Srbiji, našao se na udaru besomučnog napada blokadera samo zato što posle predstave "Putujuće pozorište Šopalović" nije podigao studentski indeks, za razliku od ostatka ansambla.

Na platformi Iks krenuo je pravi linč: Jezdića nazivaju "odvratnim g***om", "ljudskom nulom", "sebičnjakom koga vodi interes"… Sve samo zato što nije hteo da učestvuje u političkom performansu svojih kolega.

Na ovakvo targetiranje reagovao je pravnik Milan Antonijević.

"Jednoumlje se ne sme gajiti u Srbiji, a proganjanje nekoga ko misli drugačije mora završiti na smetlištu istorije. Progon odličnog glumca poput Jezdića je posebno gadna i besmislena stvar. Ako već imate taj besmisleni pravilnik Narodnog pozorišta, hajde proganjajte i Jezdića jer nije digao indeks, čisto da pokažete svoju pravu prirodu", poručio je Antonijević na Iksu, deleći objavu sa snimkom na kraju predstave.

Glumci u Srbiji po pravilu se predstavljaju kao podržavaoci blokaderskog pokreta. Najpoznatiji među njima je Dragan Bjelogrlić, član ansambla "Šopalovića" i osnivač opozicionog Proglasa, koji su, ironično, upravo blokaderski studenti davno odbacili.

Glumačka "podrška" blokaderskim studentima samo naivnima može izgledati jaka i iskrena. Ona je zapravo samo (loše) odglumljena.

Glumci se nisu odazvali na pozive studenata blokadera na građansku neposlušnost, na generalni štrajk. Koji, podsećamo, iz tri pokušaja nije uspeo. Svi odreda sve vreme uredno rade: snimaju serije i filmove, glume u predstavama, idu na festivale (osim u Niš, koji ove godine nije održan zbog nejihovog nemara i politike), učestvuju na konkursima za razne projekte...

Obavezno se pojave na nekom većem blokaderskom protestu kako bi na Instagramu i Iksu objavili fotografije uz "dubokoumne poruke". Jedino Gagi Jovanović redovno ide na svaki protest i peva "Ružo rumena"...

Nenad Jezdić u predstavi Putujuće pozorište Šopalović Foto: Nebojša Babić

Doduše, ponekad neko od njih pristane na intervju u njima bliskim medijima i priča o politici i blokadama, dok u svom pozorištu igra predstavu. Neblokiran.

Pričaju nam tako glumci i ostali blokaderi o demokratiji i slobodi mišljenja, ali kad se to kosi s njihovim mišljenjem, kao što je slučaj s Jezdićem, njihovim kolegom - i jednim od najomiljenijih glumaca u Srbiji - e tada se ćuti. Očekujemo da bar neko od "Šopalovića" digne glas i podrži nezavisno mišljenje Nenada Jezdića.