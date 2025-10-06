Slušaj vest

Na sastanku u Draču, šefovi država učesnica Procesa Brdo-Brioni razgovaraće o jačanju evropske perspektive celog regiona i ubrzanju procesa pristupanja Evropskoj uniji, jačanju regionalne stabilnosti i dobrosusedskih odnosa, kao i o ekonomskoj i društvenoj transformaciji zemalja Jugoistočne Evrope.

Posebna pažnja biće posvećena zadržavanju mladih ljudi pružanjem boljih mogućnosti za život i rad, kao i jačanju saradnje u oblasti zapošljavanja, saopštili su organizatori.

Očekuje se prihvatanje Zajedničke deklaracije šefova država učesnica Procesa Brdo-Brioni, kojom bi se potvrdila posvećenost podršci evropskim integracijama i inkluzivnoj saradnji sa ciljem mirne, snažne, stabilne, prosperitetne i ujedinjene Evropske unije, i potvrdio nastavak promocije dobrosusedske saradnje. Samit u Draču organizuju predsednici Slovenije i Hrvatske, Nataša Pirc Musar i Zoran Milanović a domaćin je predsednik Albanije, Bajram Begaj.

Ko sve učestvuje

Na sastanku u Albaniji, kako je potvrđeno, učestvovaće, pored predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predsednik Crne Gore Jakov Milatović, članovi Predsedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, Denis Bećirović i Željko Komšić, predsednica Makedonije Gordana Siljanovska Davkova i predsednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani.

Šta je Proces Brdo-Brioni

Proces Brdo-Brioni je regionalna inicijativa koju su pokrenuli predsednici Slovenije i Hrvatske s ciljem jačanja saradnje i dijaloga među zemljama Zapadnog Balkana, kao i podrške njihovom približavanju Evropskoj uniji. Osnivači inicijative su nekadašnji predsednici Slovenije i Hrvatske, Borut Pahor i Ivo Josipović.

Naziv inicijative potekao je od mesta gde je održan prvi sastanak – Brdo kod Kranja (Slovenija) i Brioni (Hrvatska).

Samit se smatra dopunom Berlinskom procesu i drugim međunarodnim inicijativama koje imaju za cilj integraciju Zapadnog Balkana u EU a, takođe, pruža platformu za otvorene razgovore o sporovima i izazovima unutar regiona. Sastanci u okviru Inicijative Brdo-Brioni održavaju se svake godine od 2013, a poslednji je održan prošle godine u Tivtu, u Crnoj Gori.