Ministar za javna ulaganja Darko Glišić, nakon što se vratio na posao 23. septembra, tačno 7 nedelja nakon što je doživeo težak moždani udar 5. avgusta u programu uživo, počeo je danas i da obilazi gradilišta i radove širom Srbije, kao što je i najavio u intervju nedelje za Kurir tačno dva meseca nakon što su mu se lekari borili za život, prognozirajući fatalni ishod ili težak stepen invaliditeta.

Tako je ministar Glišić, zajedno sa predsednikom opštine Ljubovija Milanom Jovanovićem, danas obišao radove na izgradnji glavnog cevovoda Uzovnica - Gračanica u opštini Ljubovija, kojima je obuhvaćena izgradnja glavnog cevovoda u dužini od preko pet kilometara, čime će se snabdevati oko 500 korisnika.

Prilikom obilaska radova, Darko Glišić je izrazio zadovoljstvo napretkom radova koji su započeti u avgustu, a kako je naglasio, prema aktuelnoj dinamici biće privedeni nameni i pre zacrtanog roka.

Darko Glišić obišao radove na izgradnji novog cevovoda u Ljuboviji Izvor: Ministarstvo za javna ulaganja

- Vidim da će to pre roka da bude završeno i da bude od velike koristi za negde oko 450 do 500 korisnika, koliko se nalazi na ovom potezu, od pet kilometara i 150 metara, kolika je dužina cevovoda u koji smo uložili 173 miliona dinara ukupno - rekao je Glišić.

Kako je naveo, biće nekoliko veoma bitnih stvari koje se nalaze na tom potezu, od buster stanice, od jedne cisterne od 100 metara kubnih koja će pomoći da snabdevanje vodom bude što kvalitetnije i sigurnije, i da ljudi nemaju one probleme i muke koje su imali svih prethodnih godina.

- Kroz razgovore sa meštanima, kroz zadovoljstvo ovih dobrih ljudi, dobrih domaćina sa kojima ovde razgovaram, vidim da sa ushićenjem čekaju da to bude što pre završeno i da se što pre taj cevovod pusti u korišćenje, jer je to nešto što im zaista podiže standard života i što im daje mogućnost da jedno od osnovnih stvari, a to je voda, imaju na raspolaganju koliko im treba - istakao je ministar.

Ministar Glišić obišao radove na izgradnji glavnog cevovoda u opštini Ljubovija Foto: Printscreen/Instagram/Ministarstvo za javna ulaganja

Dodao je da se svi raduju da za nekih mesec ili dva, kada se to završi, oni dođu tu, na obećano svečano otvaranje.

- One stvari koje se obećavaju, one stvari koje se kažu u direktnom razgovoru sa građanima se realizuju i ispunjavaju, a ovo je još jedan od dokaza da je to tako - naglasio je Glišić.