Lider Novog lica Srbije Miloš Parandilović praktično je poručio da su blokaderi neozbiljni, budući da su poziv opoziciji uputili putem medija.

Upitan zašto se nije odazvao pozivu studenata, da opozicija ne učestvuje u trenutnom radu Skupštine, kaže da ga niko nije zvao na razgovor i za to mu izložio argumente, tvrdeći da su pozivi putem medija neozbiljni.

- Da li mi treba njih da podržimo i ne učestvujemo na izborima - to je razgovor koji je trebalo da obavimo privatno. Do tog razgovora nije došlo. Nepojmljivo mi je da me neko preko medija poziva da uradim bilo šta, a ne da me pozove da sednemo i da pričamo - naveo je on i dodao:

- Studenti su probudili u javnosti energiju koje opozicione stranke nisu mogle da probude. Ja to priznajem i podržavam, podržao sam svaki studentski protest. Ali neću da mi neko kaže da prestanem da se bavim svojim poslom zato što je nekome palo nešto na pamet. Dajte da sednemo, pa ako me navedete da se predomislim snagom argumenata...

Uveren je da će većina opozicije izaći na republičke izbore.

- Da li će Novo lice Srbije izaći na izbore, to je nebitno u poređenju s tim da će 99 odsto opozicionih stranaka izaći na izbore. To mogu da tvrdim - studentska lista i opozicione stranke, u kom formatu, to zavisi od niza faktora. Ja znam te ljude, dobijam indirektne informacije. Tu je pitanje da li želimo sa studentskom listom da zajedno ovo oborimo, a da nijedna opoziciona lista ne ostane ispod cenzusa, mislim da je to cilj. A ne da neko nekog ucenjuje - rekao je on.

Ovo je samo još jedan primer rasula koje vlada u blokaderskim redovima već duže vreme i kome se očigledno ne nazire kraj.