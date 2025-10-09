Slušaj vest

Sednica Skupštine, kao što je to uobičajeno četvrtkom, počinje poslaničkim pitanjima posle čega će se preći na objedinjenu raspravu o prvih osam tačaka dnevnog reda od ukupno 47 tačaka.

Predstavnici poslaničkih grupa nastaviće raspravu u načelu o predloženim zakonima, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Reč je o dva zakona popularno nazvanim zakon o legalizaciji (iako to nije) i zakon o izvršiteljima.

Raspravljaće se i o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, te Zakona o državnom premeru i katastru, kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe "Ekspo 2027".

Poslanici će posle rasprave o prvih osam tačaka raspravljati o amandmanima na predložene zakone.