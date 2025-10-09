Slušaj vest

Sednica Skupštine, kao što je to uobičajeno četvrtkom, počinje poslaničkim pitanjima posle čega će se preći na objedinjenu raspravu o prvih osam tačaka dnevnog reda od ukupno 47 tačaka.

Predstavnici poslaničkih grupa nastaviće raspravu u načelu o predloženim zakonima, među kojima su Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima i izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Reč je o dva zakona popularno nazvanim zakon o legalizaciji (iako to nije) i zakon o izvršiteljima.

Ne propustitePolitika"PRVI PUT OD VAS ČUJEM DA JE GEJ AFERA" Ana Brnabić spustila Parandilovića usred sednice Skupštine - cela sala prasnula u smeh (VIDEO)
Ana Brnabic.jpg
Politika"ODE FOTELJA! TU ĆE USKORO BOŽA RATKAPNA DA DOĐE DA SEDI" Jovanov Grboviću u Skupštini: Ko hrani krokodila, doći će jednog dana da ga pojede!
IMG-20251007-WA0211.jpg

Raspravljaće se i o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji, te Zakona o državnom premeru i katastru, kao i o posebnim uslovima za realizaciju izložbe "Ekspo 2027". 

Šta se sve juče izdešavalo u Skupštini možete pročitati ovde

Poslanici će posle rasprave o prvih osam tačaka raspravljati o amandmanima na predložene zakone.

I prvog dana u Skupštini bilo je živo, a ovako se polemisalo  

Kurir.rs

Ne propustitePolitikaSKUPŠTINA "EKSPO JE NAŠA NAJVEĆA RAZVOJNA ŠANSA" Mali opoziciji: Moram da odgovorim na ove gnusne i opasne laži! Jovanov žestoko po Parandiloviću
Screenshot 2025-10-08 114502.jpg
PolitikaJOVANOV U SKUPŠTINI: Ponosno ću stati iza predloga da se ukloni Generalštab - UMESTO KOMUNISTIČKE RUŠEVINE, MEMORIJAL ŽRTVAMA NATO AGRESIJE!
milenko.jpg
PolitikaSINIŠA MALI ODUVAO PARANDILOVIĆA U SKUPŠTINI: Blokader napao Anu Brnabić, ministar reagovao - pogledajte kako ga je poslao na mesto (VIDEO)
Snimak ekrana 2025-10-08 153657.jpg
Politika"PRVI PUT OD VAS ČUJEM DA JE GEJ AFERA" Ana Brnabić spustila Parandilovića usred sednice Skupštine - cela sala prasnula u smeh (VIDEO)
Ana Brnabic.jpg
PolitikaPUNE SKUPŠTINSKE KLUPE RAZBUKTALE RAT BLOKADERA: Opozicija povratkom u Republički parlament poslala poruku "studentima"
IMG-20251007-WA0297.jpg
Politika"PIŠETE NEMAČKOM KANCELARU A NE SVOM NARODU!" Ana Brnabić oduvala Lazovića: Vi ne tražite pravdu - vi molite strance, E BAŠ SMO SE UPLAŠILI!
Ana Brnabic.jpg