Slušaj vest

Kakva je to nova Srbija drugačija od Vučićeve, ona koju najavljuju studenti i deo opozicije? Ovo pitanje je voditelj N1 Sarajevo Amir Zukić postavio svom gostu iz Srbije, predsedniku Pokreta slobodnih građana Pavlu Grboviću, a odgovor i zaključak je - to je Srbija koja će da prizna genocod u Srebrenici, ali se to sigurno neće desiti dok je Vučić na vlasti!

Naime, Grbović je nakon Zukićeve najave pune hvalospeva, o tome kako je on "predstavnik nove generacije mladih političara u Srbiji, koji pokušavaju da se bore protiv korupcije, straha i propagande", rekao da je suočavanje sa prošlošću "važan faktor", ali da je još važnije suočavanje sa budućnošću.

Pavle Grbović i Amir Zukić u emisiji na N1 Sarajevo Foto: Printscreen

"Mi moramo da neke istorijske događaje iz prošlosti, bilo pozitivne, bilo negativne, završimo, da se na njih stavi tačka. Ako govorimo, recimo, konkretno o zločinima iz devedesetih, naravno da treba govoriti o svim stradanjima na prostoru bivše Jugoslavije. To se radi tako što se uvažavaju sve presude relevantnih sudova, koji su utvrdili pojedinačnu krivičnu odgovornost. Dakle, ako je neko pravosnažno osuđen, to mora da se prihvati kao činjenica", rekao je Grbović.

On je spomenuo i Deklaraciju o zločinu u Srebrenici, usvojenu u Narodnoj skupštini Srbije 2010. godine, poručivši da država "treba i da stoji iza te deklaracije i prizna ono što je već zapisano", ali ne naglašavajući da je država Srbija upravo to i poručila dok deklaracijom - u Srebrenici je izvršen zločin, a ne genocid!

"Ja mislim da je to usluga mladim generacijama koje dolaze, da se na taj period stavi tačka, da se krivična odgovornost jasno prizna, da se politička odgovornost još jasnije artikuliše, i da se napokon krene napred", rekao je Grbović.

Voditelj Amir Zukić dodao je da je Grbović u Skupštini Srbije predložio i usvajanje rezolucije o Srebrenici, ali da se to sigurano neće desiti dok je Vučić tu.

Pogledajte u snimku ovaj deo gostovanja Pavla Grbovića: