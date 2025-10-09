Slušaj vest

Od 17. decembra 2024. do 30. septembra 2025. godine, građani Srbije su iz svojih džepova platili čak 52 miliona dinara poslanike Demokratske stranke (DS) i Demokratske stranke Srbije (DSS), koji mesecima ne dolaze na posao!

Dok pred kamerama glume podršku blokaderima i kukaju na državu pokušavajući da se postovete sa običnim narodom, u stvarnosti žive lagodno: uredno primaju plate, dodatke, naknade za prevoz, korišćenje sopstvenih automobila i gorivo! Licemerje bez granica!

Na spisku onih koji rade od kuće nalaze se Srđan Milivojević i Miloš Jovanović - lideri DS I DSS, poslanici koji, dok pričaju o pravdi, borbi za građane, nepravdi ove Srbije i ove valsti, zapravo uzimaju novac istih tih građana a da se u Skupštini mesecima nisu ni pojavili!

Dakle, dok bojkotuju institucije, ne bojkotuju ni jedan jedini dinar svojih primanja. Naprotiv. Svaka plata, svaki dodatak, svaka naknada uredno se isplaćuje!

I to je pravo lice bivšeg režima - oni i kad nisu na vlasti nađu način da zavuku ruku u džep naroda.

Našli su i fotelje, koje iako nisu one na vrhu, udobne su jer se u njima ništa ne radi, ali se za taj nerad ne prima materijalna pomoć niti minimalac, već puna plata.