GLAVU GORE, U SRPSKU TROBOJKU - I DO POBEDE VEČERAS! Vučićeva jaka poruka Srbima na KiM: Da slavimo po važnijem pitanju nego što je šutiranje lopte
Velika je izlasnost među Srbima, što je posebno zabrinulo Albance, kazao je predsednik Srbije danas tokom obilaska radova na porodilištu u Višegradskoj.
Aleksandar Vučić je naglasio da se nada pobedi Srpske liste.
- Ali Albanci su nevezano da li žive u Prištini, Tirani, Tuzima, Rožajama, Preševu opijeni posle pobede i radosti koju su im albanski fudbaleri doneli. I srpski, lošom igrom... Voleo bih malo važnije slavlje večeras od njihovog slavlja da vidim. To je važnije pitanje od šutiranja lopte, da se ljudi raduju u srpskim sredinama - rekao je Vučić, misleći na sinoćnu utakmicu Srbija-Albanija i bolan poraz naše reprezentacije.
On je još jednom pozvao Srbe sa KiM da pobede na izborima, kako kaže - da pobedimo u važnim stvarima.
- Glavu gore, u srpsku trobojku i do pobede večeras - zaključio je on.
Veliki broj Srba od jutros izlazi na glasa na izborima na KiM.
Glasali su i predstavnici Srpske liste, predsednik Zlatan Elek, potpredsednik Igor Simić, kao i kandidati za gradonačelnike sa te liste.