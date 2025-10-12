Slušaj vest

Velika je izlasnost među Srbima, što je posebno zabrinulo Albance, kazao je predsednik Srbije danas tokom obilaska radova na porodilištu u Višegradskoj.

Aleksandar Vučić je naglasio da se nada pobedi Srpske liste.

- Ali Albanci su nevezano da li žive u Prištini, Tirani, Tuzima, Rožajama, Preševu opijeni posle pobede i radosti koju su im albanski fudbaleri doneli. I srpski, lošom igrom... Voleo bih malo važnije slavlje večeras od njihovog slavlja da vidim. To je važnije pitanje od šutiranja lopte, da se ljudi raduju u srpskim sredinama - rekao je Vučić, misleći na sinoćnu utakmicu Srbija-Albanija i bolan poraz naše reprezentacije.

On je još jednom pozvao Srbe sa KiM da pobede na izborima, kako kaže - da pobedimo u važnim stvarima.

- Glavu gore, u srpsku trobojku i do pobede večeras - zaključio je on.

Veliki broj Srba od jutros izlazi na glasa na izborima na KiM.

Glasali su i predstavnici Srpske liste, predsednik Zlatan Elek, potpredsednik Igor Simić, kao i kandidati za gradonačelnike sa te liste.

