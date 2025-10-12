LOKALNI IZBORI NA KIM: Birališta otvorena, Srpska lista izlazi pod brojem 170, prvi birač glasao u Severnoj Mitrovici tačno u 7 sati (FOTO/VIDEO)
Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata. Izborna kampanja počela je 13. septembra i završava se neposredno pre otvaranja biračkih mesta, u 6.59.
Otvorena birališta u Gračanici, pravo glasa ima 25.311 birača
Birački centar broj 3401 sa devet biračkih mesta u Osnovnoj školi "Kralj Milutin" u Gračanici otvoren je na dan lokalnih izbora na vreme, u 7 časova, javlja Kosovo online.
U najvećem biračkom centru u opštini Gračanica glasaće se za odbornike Skupštine opštine Gračanica kao i gradonačelnika ove opštine. Kandidati za gradonačelnika Gračanice su Novak Živić ispred Srpske liste, Igor Rašić iz stranke Za slobodu pravdu i opstanak, zatim Goran Marinković iz Kosovskog saveza.
Takođe, po prvi put u Gračanici na lokalnim izborima za gradonačelnika kandidovao se Ljeutrim Ajeti predsednik Albanskog saveza koji je nastao kao vid saradnje najvećih albanskih partija na Kosovu, Samoopredeljenja, Demokratskog saveza Kosova, Demokratske partije Kosova i Alijanse za budućnost Kosova.
Birački centar 3402 u OŠ "Miladin Mitić" u Lapljem Selu otvoren je tačno u 7 časova. U Lapljem Selu moguće je i uslovno glasanje. Postoje tri biračka mesta u ovoj školi. Mesto glasanja obezbeđuje kosovska policija.
Pravo glasa na teritoriji opštine Gračanica ima 25.311 birača. Na dan izbora u ovoj opštini otvoreno je 15 biračkih centara, 14 redovnih i jedan usovni birački centar u kojima je 36 biračkih mesta, to jest 34 redovna i dva uslovna biračka mesta.
I prvi glasači u biračkom centru 3401 u Osnovnoj školi „Kralj Milutin“ iskoristili su svoje biračko pravo i glasali za odbornike Skupštine opštine i gradonačelnika na lokalnim izborima.
Otvorena birališta u Severnoj Mitrovici, prvi birač glasao tačno u 7 sati
U Severnoj Mitrovici jutros su tačno u sedam časova, bez ikakvih nepravilnosti, otvorena biračka mesta u Osnovnoj školi „Sveti Sava“, gde je i prvi birač iskoristio svoje pravo glasa.
Pre samog otvaranja, ovo biračko mesto obišli su predstavnici Ambasade Švajcarske koji su razgovarali sa članovima izborne komisije i policijom. Tri službenika KP nalaze se na samom ulazu u školu.
U ovoj školi upisan je najveći broj birača u opštini, a glasanje je počelo na vreme i bez ikakvih problema. I Birački centar 3805 u Tehničkoj školi u Severnoj Mitrovici otvoren je jutros u 7 sati kada su i prvi glasači pristigli na birališta.
Veliki broj novinara prati ovaj izborni dan sa ovog biračkog mesta gde je ukupno pet učionica određeno za ostvarivanje biračkog prava.
Biračka mesta otvorena su u 7 sati i zasada nema gužvi ispred Biračkog centra.
U Severnoj Mitrovici građani imaju priliku da biraju između sedam kandidata za gradonačelnuka kao i 92 kandidata za odbornike u lokalnoj skupštini.
Ukupan broj biračkih centara u ovoj opštini je šest, plus jedan uslovno. Ima 22 biračka mesta plus jedno uslovno. Ukupan broj birača upisanih u birački spisak je 17.667.
Situacija u gradu je mirna.
Za mesto gradonačelnika Severne Mitrovice nadmeće se sedam srpskih kandidata: Milan Radojević (Srpska lista), Branko Veselinović (Srpski narodni pokret), Marko Jakšić (GI „Sever za sve“), Katarina Ađančić (nezavisna kandidatkinja), Nebojša Milić (Novo lice – Narodna pravda), Aleksandar Arsenijević (Srpska demokratija) i Nenad Vukmirović (Za slobodu, pravdu i opstanak).
U trci su i tri kandidata koji nisu iz srpskih partija.
Aktuelni gradonačelnik Severne Mitrovice je Erden Atić iz Pokreta Samoopredeljenje, koji je na izborima 2023. godine osvojio 553 glasa. Pre njega, do izlaska Srba iz kosovskih institucija, opštinu je vodio Milan Radojević, izabran na redovnim izborima 2021. godine.
Birališta otvorena u 7 sati
Na KiM su u 7 časova počeli lokalni izbori na kojima građani biraju predstavnike u 38 opština. Biračka mesta biće otvorena do 19 časova.
Prema najavama Centralne izborne komisije (CIK), na teritoriji Kosova otvara se 938 biračkih centara i 2.625 biračkih mesta, a pravo glasa ima 2.025.105 birača, javlja Kosovo online.
Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem izdatim od institucija u Prištini.
Na glasačkim mestima dobijaće se dva listića: jedan žute boje, koji je za izbor predsednika opštine i drugi plavi, na kome će biti nazivi političkih subjekata koji učestvuju na izborima za skupštine opština.
Za učešće na izborima sertifikovano je ukupno 93 politička subjekta - 32 političke partije, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata.
Predstavnici srpskih partija takmiče se za gradonačelnike u deset većinski srpskih i jednoj većinski albanskoj opštini.
Na izborima za skupštine opština srpske stranke imaju kandidate za odbornike u deset većinski srpskih i devet većinski albanskih opština. Ukupno učestvuje 12 srpskih stranaka i inicijativa.
Srpska lista izlazi pod brojem 170
Na izborima učestvuje 12 srpskih stranaka i inicijativa, a najjača srpska stranka u Pokrajini, Srpska lista, na izbore izlazi pod brojem 170.
Predstavnici Srpske liste tokom kampanje su isticali da su predstojeći izbori sudbonosni za Srbe na KiM i da Srbi na njima moraju da pokažu jedinstvo i pruže podršku Srpskoj listi, da" olovkom smene albanske nelegitimne gradonačelnike" i da opštine na severu KiM vrate u svoje ruke, a potvrde pobede u šest opština južno od Ibra.
Predstavnici Kancelarije za KiM više puta su ukazali da su predstojeći lokalni izbori od suštinskog značaja za opstanak Srba na KiM i pozvali Srbe da glasaju za Srpsku listu.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić takođe je pozvao Srbe na Kosovu i Metohiji da izađu na lokalne izbore i glasaju za Srpsku listu, stranku koja je, kako je istakao, jedina koja zastupa interese srpskog naroda.
Na apel Srba sa Kosova i Metohije, Republika Srbija pozvala je i interno raseljena lica iz južne pokrajine, privremeno smeštena u centralnoj Srbiji, da glasaju na izborima.
Priština pokušala da onemogući učešće Srpske liste
Priština je, kao i pred parlementarne izbore, održane 9. februara, na više načina pokušala da onemogući učešće Srpske liste na lokalnim izborima. CIK je overila prijavu Srpske liste tek nakon što je izborni panel za žalbe i predstavke prihvatio žalbu te stranke, a vrhovni sud odbacio žalbu članova CIK-a iz Samoopredeljenja.
Nezavisna komisija za medije u Prištini zabranila je emitovanje predizbornog spota Srpske liste.
Predstavnici Srpske liste istakli su da je reč o pritisku usmerenom na tu stranku kako bi se obeshrabrila da na lokalnim izborima odnese pobedu.
Pred ove izbore, sa problemima su se suočili i srpski mediji, pošto CIK u prvoj grupi medija koji su dobili akreditacije za izveštavanje sa izbora nije odobrio akreditaciju nijednom srpskom mediju, na zahtev člana CIK-a iz Samoopredeljenja.
Akreditacije 28 medijskih kuća za praćenje izbora na KiM, među njima i RTS-u, odobrene su tek nakon novog sastanka CIK-a.
Dva listića - žuti i plavi
Prethodni redovni lokalni izbori na KiM održani su 17. oktobra 2021. godine, a 23. aprila 2023. održani su vanredni lokalni izbori u četiri opštine na severu, nakon što su u novembru 2022. predstavnici Srba napustili privremene institucije zbog jednostranih i eskalatornih poteza Prištine i nepoštovanja sporazuma. Te vanredne izbore na severu KiM Srbi su bojkotovali, a izlaznost na njima je bila manja od 3,5 odsto.
Na čelo opština na severu KiM u kojima su Srbi većina došli su gradonačelnici Albanci, koji su u zgrade opština ušli uz pomoć tzv. kosovske policije.
Za vreme dok su oni bili na čelu lokalnih samouprava, na severu KiM iseljene su srpske institucije iz zgrada u kojima su radile, izmenjeni nazivi ulica, uklonjene table sa nazivima naselja na ćirilici i postavljene table gde su nazivi prvo na albanskom jeziku, a potom na latinici.
Pre nekoliko dana u severnom delu Kosovske Mitrovice uklonjen je i znak "Volim Kosovsku Mitrovicu" i postavljen novi na kojem piše samo "Mitrovica", uz srce zelene boje.
Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem
Prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ukupan broj građana sa pravom glasa je 2.069.098, od kojih na Kosovu i Metohiji 2.025.105, a van Kosova i Metohije 43.993.
Izbori će biti organizovani u 938 biračkih centara sa ukupno 2.625 biračkih mesta, od čega 910 biračkih centara za redovno glasanje sa 2.571 biračkim mestom i 38 biračkih centara za uslovno glasanje sa 54 biračka mesta.
Građani mogu da glasaju sa ličnom kartom, vozačkom dozvolom ili pasošem izdatim od privremenih institucija u Prištini.
Kurir.rs/RTS/Kosovo online