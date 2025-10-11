Slušaj vest

Građani protiv blokada okupljaju se danas kako bi pružili podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na više od 200 lokacija širom Srbije.

17.41 - Pećinci, Lebane, Temerin

Izjava - Pećinci Izvor: Kurir

Lebane dron Izvor: Kurir

Izjave Temerin  Izvor: Kurir

17.35 - Novi Pazar, Doljevac, Golubac

Novi Pazar - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Doljevac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Golubac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir

17.20 - Ana Brnabić i Siniša Mali pridružili se građanima u Zemunu

Ana Brnabić pridružila se građanima u Zemunu Foto: Damir Dervišagić

Siniša Mali Foto: Damir Dervišagić

17.16 - Krupanj, Merošina, Bački Petrovac, Inđija, Negotin, Bela Palanka, Paraćin

Negotin Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Merošina građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

inđija građani protiv blokada Izvor: Kurir

Krupanj građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Izjava - Bački Petrovac Izvor: Kurir

Bela Palanka građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Bela Palanka građani protiv blokada Izvor: Kurir

Paraćin dron Građani protiv blokada Izvor: Kurir

17.13 - Kolone i u Kruševcu, Požarevcu i Šidu

Kolone i u Kruševcu Foto: Privatna arhiva

17.07 - Bela Crkva, Paraćin, Bela Palanka

Bela Palanka Foto: Privatna arhiva

Bela Crkva izjave građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Paraćin dron Građani protiv blokada Izvor: Kurir

Bela Palanka građani protiv blokada Izvor: Kurir

17.00 - Kolona bajkera prodefilovala Mokrinom

Bajkeri građani protiv blokada Izvor: Kurir

Mokrin Bajkeri građani protiv blokada Izvor: Kurir

16.58 - Mali Zvornik

WhatsApp Image 2025-10-11 at 16.54.21_a771cff1.jpg
Foto: Privatna arhiva

WhatsApp Image 2025-10-11 at 16.54.21_4f3b0452.jpg
Foto: Privatna arhiva

WhatsApp Image 2025-10-11 at 16.54.21_fd45b0c5.jpg
Foto: Privatna arhiva

16.53 - Ljubovija, Apatin, Melenci, Boljevac

WhatsApp Image 2025-10-11 at 16.50.48_f6906d29.jpg
Foto: Privatna arhiva

WhatsApp Image 2025-10-11 at 16.50.43_286ca5e9.jpg
Foto: Privatna arhiva

Apatin građani protiv blokada Izvor: Kurir

Melenci Zrenjanin građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Boljevac izjava građani protiv blokada Izvor: Kurir

16.48 - Kula, Kraljevo, Kladovo

Kula građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Kladovo građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Kraljevo građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

WhatsApp Image 2025-10-11 at 16.54.11_6efed461.jpg
Foto: Privatna arhiva

WhatsApp Image 2025-10-11 at 16.53.38_308035a3.jpg
Foto: Privatna arhiva

16.40 - Kolone ljudi u Novom Sadu i Sremskoj Kamenici i Subotici

Novi Sad i Sremska Kemnica Foto: Privatna arhiva

16.35 - Skup u Zaječaru

Zaječar izjava građani protiv blokada Izvor: Kurir

16.30 - Ratina i Srbobran

Ratina građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Ratina i Srbobran Foto: Privatna arhiva

16.27 - Selo Cerovac ustalo da pruži podršku

WhatsApp Image 2025-10-11 at 16.20.51_051b311d.jpg
Foto: Privatna arhiva

WhatsApp Image 2025-10-11 at 16.20.51_0955b60c.jpg
Foto: Privatna arhiva

16.25 - Kragujevac neće blokade

WhatsApp Image 2025-10-11 at 16.18.46_bea6064e.jpg
Foto: Privatna arhiva

Kragujevac selo Cerovac Građani protiv Blokada  Izvor: Kurir

Kragujevac Izjave.jpg

16.15 - Sremska Kamenica

Sremska Kamenica Foto: Privatna arhiva

Sremska Kamenica Novi Sad Građani protiv Blokada Izvor: Kurir

Sremska Kamenica Novi Sad Građani protiv Blokada 2 Izvor: Kurir

16.00 - Prvi ustao Novi Sad, Detelinara

Novi Sad Foto: Privatna arhiva

Novi Sad Detelinara građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva

Podrška braći sa Kosova iz Novog naselja u Novom Sadu Izvor: Kurir

Detelinara Novi Sad Građani protiv Blokada Izvor: Kurir

U ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama, pre dve nedelje učestvovalo je više od 157.000 građana, putem kojih su poručili „ne“ blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.

Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.

1759078604Cacak-protiv-blokada-fotorina9174.JPG
Narod Podrzava srbiju.jpg
Gradovi protiv blokada.jpg
