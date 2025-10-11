Građani protiv blokada okupljaju se danas kako bi pružili podršku srpskom narodu na Kosovu i Metohiji, na više od 200 lokacija širom Srbije.
17.41 - Pećinci, Lebane, Temerin
Izjava - Pećinci Izvor: Kurir
Izjave Temerin Izvor: Kurir
17.35 - Novi Pazar, Doljevac, Golubac
Novi Pazar - Građani protiv blokada Izvor: Kurir
Doljevac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir
Golubac - Građani protiv blokada Izvor: Kurir
17.20 - Ana Brnabić i Siniša Mali pridružili se građanima u Zemunu
Ana Brnabić pridružila se građanima u Zemunu Foto: Damir Dervišagić Siniša Mali Foto: Damir Dervišagić
17.16 - Krupanj, Merošina, Bački Petrovac, Inđija, Negotin, Bela Palanka, Paraćin
Negotin Građani protiv blokada Izvor: Kurir
Merošina građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva
inđija građani protiv blokada Izvor: Kurir
Krupanj građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva
Izjava - Bački Petrovac Izvor: Kurir
Bela Palanka građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva
Bela Palanka građani protiv blokada Izvor: Kurir
Paraćin dron Građani protiv blokada Izvor: Kurir
17.13 - Kolone i u Kruševcu, Požarevcu i Šidu
Kolone i u Kruševcu Foto: Privatna arhiva
17.07 - Bela Crkva, Paraćin, Bela Palanka
Bela Palanka Foto: Privatna arhiva
Bela Crkva izjave građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva
Paraćin dron Građani protiv blokada Izvor: Kurir
Bela Palanka građani protiv blokada Izvor: Kurir
17.00 - Kolona bajkera prodefilovala Mokrinom
Bajkeri građani protiv blokada Izvor: Kurir
Mokrin Bajkeri građani protiv blokada Izvor: Kurir
16.53 - Ljubovija, Apatin, Melenci, Boljevac
Apatin građani protiv blokada Izvor: Kurir
Melenci Zrenjanin građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva
Boljevac izjava građani protiv blokada Izvor: Kurir
16.48 - Kula, Kraljevo, Kladovo
Kula građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva
Kladovo građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva
Kraljevo građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva
16.40 - Kolone ljudi u Novom Sadu i Sremskoj Kamenici i Subotici
Novi Sad i Sremska Kemnica Foto: Privatna arhiva
Zaječar izjava građani protiv blokada Izvor: Kurir
16.30 - Ratina i Srbobran
Ratina građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva
Ratina i Srbobran Foto: Privatna arhiva
16.27 - Selo Cerovac ustalo da pruži podršku
16.25 - Kragujevac neće blokade
Kragujevac selo Cerovac Građani protiv Blokada Izvor: Kurir
Sremska Kamenica Foto: Privatna arhiva
Sremska Kamenica Novi Sad Građani protiv Blokada Izvor: Kurir
Sremska Kamenica Novi Sad Građani protiv Blokada 2 Izvor: Kurir
16.00 - Prvi ustao Novi Sad, Detelinara
Novi Sad Foto: Privatna arhiva
Novi Sad Detelinara građani protiv blokada Izvor: Privatna arhiva
Podrška braći sa Kosova iz Novog naselja u Novom Sadu Izvor: Kurir
Detelinara Novi Sad Građani protiv Blokada Izvor: Kurir
U ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama, pre dve nedelje učestvovalo je više od 157.000 građana, putem kojih su poručili „ne“ blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.
Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.