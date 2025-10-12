Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se u program emisije "Hit tvit" povodom rezultata lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji.

Vučić se uključio u emisiju iz Kancelarije za KiM, te saopštio da je ukupno izašlo 57.786 Srba.

- Važni su bili ovi lokalni izbori. Kao država smo pozvali naše građane i izašlo je ukupno 57.786 Srba što je više nego na parlamentarne izbore u februaru, kada je glasalo 54.109 Srba, nekih 3.677 Srba više. Želim da čestitam građanima srpske nacionalnosti na KiM jer u 9 od 10 srpskih opština u prvom krugu ubedljivu većinu osvojila je Srpska lista. Ponosan sam na taj rezultat zahvalan građanima srpske nacionalnosti na tako velikoj i ubedljivoj podršci kao i prošli put.

Jedino u Klokotu idemo u 2. krug

- U klokotu će se ići u drugi krug, još nije izvesno da li ćemo ići protiv albanskog kandidata ili protiv drugog srpskog kandidata jer je tu negde 380 prema 400 glasova između njih dvojice u tih 20 glasova, a naš kandidat je dobio preko 700 glasova. Tako da ćemo videti kako će stvari da se odvijaju i ko će biti protiv kandidata u drugom krugu - rekao je Vučić.

Vučić je rekao i da je Aljbin Kurti pokušao da u Gračanici pobedi Srpsku listu, ali je u Srpska lista ubedljivo pobedila u prvom krugu i da je glasalo oko 12.000 Srba.

- Želim građanima da kažem da su u opštini Gračanica Albanci, po Kurtijevom nalogu, prijavili ukupno 4.900 albanskih birača, samo da to imate u vidu. Da ih je izašlo preko 2.500 Albanaca, pokušali su zajedno sa drugom albanskom listom, koja je Rašićeva lista, on je slučajno Srbin, a to je druga albanska lista - pokušali su da pobede Srpsku listu u Gračanici, gde je izašlo 12.000 glasača, i Albanci su dobili ta prava albanska lista, originalna albanska lista, je dobila čak 22,87% glasova, jer su zauzeli mnoge srpske kuće u Čaglavici, u drugim mestima u gračaničkoj opštini, i ova druga albanska lista, Rašićeva, je dobila 12,84%. Ali je Srpska lista, sa 63%, ubedljivo prva i osvojila pobedu i vlast u Gračanici u prvom krugu, i čestitam našim ljudima u Gračanici - rekao je Vučić.

- Ova pobeda je mnogo veća nego što je njihova mala pobeda u šutiranju lopte. Kurti je izgubio svuda osim u Gnjilanu - rekao je Vučić.

- Ovo je bila lista koju je podržala Srbija, za koju nismo krili da je podržavamo. Čestitam - rekao je predsednik.

- Sad vidimo kako ne možete Srbiju lako da uništite. Nije Srbija šaka zobi, da je svaka vrana pozoba - dodao je predsednik Vučić.

- Ponosan na svoj narod, na naš junački narod na KiM koji čuva srpsko ime i prezime, zahvalan na svemu. Mi ovde nastavljamo da brojimo glasove - rekao je Vučić.

Izlaznost bila 39,07 odsto

Na Kosovu i Metohiji danas su održani lokalni izbori koje su raspisale privremene prištinske institucije. Birači su mogli da iskoriste svoje pravo i glasaju do 19 časova.

Na izborima učestvuju 93 politička subjekta, od čega 32 političke stranke, dve koalicije, 32 građanske inicijative i 27 nezavisnih kandidata.

Predsednik Centralne izborne komisije Krešnik Radonići saopštio je večeras, na konferenciji za štampu po zatvaranju izbornih mesta, da je, na osnovu preliminiranih podataka sa oko 95 odsto obrađenih biračkih mesta, izlaznost na lokalnim izborima bila 39,07 odsto.

Kako je naveo glasalo je 791.123 birača od ukupno 2.025.105 registrovanih glasača.

Kako navode albanski mediji, postoje velike šanse da Aljbin Kurti doživi najveći debakl na lokalnim izborima, računajući one od pre četiri i osam godina.

Naime, dok je izlaznost na teritoriji celog Kosova i Metohije 39,07 odsto, u srpskim sredinama na KiM izlaznost je rekordna, preko 50 odsto.

Sve o lokalnim izborima na KiM pročitajte u blogu uživo klikom ovde.