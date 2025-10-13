Slušaj vest

„Čestitam srpskom narodu i našoj Srpskoj listi veličanstvenu pobedu na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, jer rezultati današnjih izbora omogućiće našem narodu u pokrajini da povrati političku kontrolu nad većinski srpskim opštinama na severu, učvrsti opštine na jugu i otkloni katastrofalne posledice višegodišnje nametnute uprave okupatorskog režima Aljbina Kurtija“, naglasio je on.

Petković je istakao da je Srpska lista potrdila ponovo da je jedina autentična i kredibilna politička snaga Srba na Kosovu, a srpski narod je pokazao divljenja vrednu slogu i odgovornost prema sopstvenoj budućnosti.

Ne propustiteSRBI NA KIMIZBORI NA KIM: Najveća izlaznost u srpskim sredinama i UBEDLJIVA POBEDA SRPSKE LISTE! Predsednik Vučić govorio o rezultatima (FOTO)
kosovo.png

 „Pobeda srpskog jedinstva na Kosovu i Metohije je veća i veličanstvenija samim tim što je Srpska lista proteklih meseci bila žrtva progona kakav nije viđen nigde u savremenoj demokratskoj Evropi, čime su Srbi još jednom potvrdili svoj državotvorni i demokratski kapacitet“, zaključio je on.

Sve o izborima i šta se sve juče dešavalo na KiM možete pročitati ovde

Kurir.rs/Kosovo online

Ne propustitePolitikaPETKOVIĆ: Srpski narod pokazao slogu i odgovornost prema sopstvenoj budućnosti, čestitam srpskom narodu i našoj Srpskoj listi veličanstvenu pobedu
IMG-20250802-WA0321.jpg
PolitikaSRPSKA LISTA PROGLASILA POBEDU NA IZBORIMA: Novak Živić novi gradonačelnik Gračanice, građani u Mitrovici slave, iz automobila se vijore trobojke (FOTO)
gracanica_sl_pobeda.jpg
PolitikaPRVI REZULTATI IZBORA NA KIM Kurti izgubio u Južnoj Mitrovici, najveći udarac!
557639414_740151672395246_1270411513880818431_n.jpg
SRBI NA KIMNERVOZA U PRIŠTINI: Albancima smeta srpska sloga i veliki odziv našeg naroda na izborima na Kosovu i Metohiji
IMG-20251012-WA0143.jpg
PolitikaGLAVU GORE, U SRPSKU TROBOJKU - I DO POBEDE VEČERAS! Vučićeva jaka poruka Srbima na KiM: Da slavimo po važnijem pitanju nego što je šutiranje lopte
Screenshot 2025-10-12 114517.png
PolitikaVUČIĆ O IZBORIMA NA KOSOVU I METOHIJI: Nadam se pobedi Srpske liste, voleo bih da deo vlasti vrate u svoje ruke
Screenshot 2025-10-12 115249.png
SRBI NA KIMS TROBOJKOM NA GLASANJE! Poranili Srbi iz Gornjeg Kusca u Novom Brdu! Zajedno krenuli na glasanje a na čelu kolone vijore se srpske zastave!
viber_image_2025-10-12_08-17-40-512.jpg