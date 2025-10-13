Slušaj vest

Analitičar Nebojša Obrknežev ocenio je danas da će se blokaderi uskoro sami uveriti da ih narod neće i da sve što su radili prethodnih meseci uništavajući živote građana nema podršku.

Obrknežev je, osvrćući se na najavu protesta studenata u blokadi za 1. novembar, rekao za Tanjug da će tada "na blokaderskom semaforu zasijati crveno svetlo" kako bi se reklo "dosta blokadama" i da će se oni sami uveriti da ih narod neće i da im ni sami studenti ne daju podršku.

- Šta god pokušavali, proći će i taj 1. novembar, staviće prst na čelo i zapitaće se "zašto smo sve ovo činili i radili našoj otadžbini Srbiji" - dodao je Obrknežev.

Istakao je da, koliko god neko želi da zaustavi Srbiju, infrastrukturne projekte i dehumanizuje pojedine investitore, vlast je pokazala da to neće dozvoliti tako što je nastavila sa radom na velikim infrastrukturnim projektima.

- To je ona država koja gradi i pravi za neke buduće generacije, dok neko drugi nije obraćao šta će ostaviti u amanet budućim generacijama. Ova vlast itekako zna šta čini i šta će ostaviti iza sebe - rekao je Obrknežev.

Osvrćući se na skupove održane u subotu širom Srbije u znak podrške Srbima na Kosovu i Metohiji i u znak nezadovoljstva blokadama, dok su istovremno studenti u blokadi u Beogradu organizovali, kako su naveli, skup podrške kolegama u Severnoj Mitrovici i građanima na KiM, Obrknežev je rekao da skupovi koji su blokaderi održali nisu bili skupovi za podršku srpskom narodu na KiM, već skupovi protiv vlasti i predsednika Srbije Aleksandra Vučiča, kao i svaki drugi skup blokadera.

Prema njegovim rečima, Centar za društvenu stabilnost je organizovao skupove za srpski narod na KiM i protiv blokada, gde se okupilo oko 170.000 građanae, dok se, s druge, okupilo oko 2.000 ljudi koji žele da idu da spreče nečije skupove.

- Da li je to ta njihova politika i demokratija? Pa jeste. Kada neko kaže da nemaju politiku, itekako je imaju. Oni su se u pređašnjem periodu izjasnili i po pitanju KiM, Srebrenice, sankcija Rusiji, Republike Srpske. Sada vidimo direktno sprečavanje prava drugog da čini i radi po zakonu. Njihovi skupovi su nezakoniti jer nisu prijavljeni, a oni nasrću na skupove koji su zakoniti i prijavljeni. Treba da se zapitaju kuda sve to vodi - istakao je Obrknežev.

