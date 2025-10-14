Slušaj vest

Na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji od deset opština sa srpskom većinom Srpska lista je u devet pobedila u prvom krugu. Zahvaljujući ogromnoj izlaznosti u sredinama gde žive Srbi i ostvarenim rezultatima, srpska zajednica dobila je legitimno izabrane predstavnike u četiri opštine na severu KiM, ali je situacija daleko od idealne zbog diskriminatorne politike Prištine, ocenjuju sagovornici Kurira.

Nova situacija

Veliki problem predstavlja faktičko stanje koje će zateći novi gradonačelnici na severu KiM, jer se prištinska vlast potrudila da sve što se tiče institucija prenese na centralni nivo, pa su, na primer, uzurpirane zgrade ostale i dalje pod kontrolom vlade u Prištini, ali i mnoge druge stvari.

Politikolog Ognjen Gogić navodi za Kurir još niz primera koji predstavljaju sasvim novu situaciju za srpske gradonačelnike na severu KiM, jer se oni, kako naglašava, nikako ne vraćaju na staro.

Ognjen Gogić Foto: Kurir Televizija

- Albanci su u međuvremenu rasporedili veći broj policajaca i Priština će gledati da i dalje kontroliše prostor. Takođe, nova lokalna vlast na severu neće moći tek tako da zapošljava nove kadrove u opštini zato što im treba odobrenje centralne vlasti, a to neće dobijati. Još važniji je sistem finansiranja opština, jer ministarstvo daje budžete u odnosu na to kako su opštine ranije trošile te budžete. Ono što je sad smišljeno jeste da gradonačelnici prethodnih godina svesno nisu trošili novac i vraćali su ga u budžet, i sad će nove opštinske vlasti već u startu raditi s manje novca. To je vrlo svesno urađeno. I razne druge stvari podležu kontroli centralne vlasti i to će Priština koristiti da obustavi neke odluke. Drugim rečima, biće pod lupom i maksimalno će da ih sprečavaju u tome da bude kao što je bilo ranije - objašnjava Gogić.

Iscrpljivanje

Politički analitičar Srđan Barac kaže za Kurir da je povratak srpskih gradonačelnika u opštine na KiM važan politički trenutak, ali i početak nove faze pritisaka.

- Za deo međunarodne javnosti to je tek administrativna promena, statistika u njihovim diplomatskim notama, a za Srbe južno i severno od Ibra to je pitanje opstanka, dostojanstva i elementarnog prava na upravljanje sopstvenim životom - kaže Barac i dodaje:

- Aljbin Kurti, iako politički oslabljen, i dalje kontroliše ključne poluge moći: policiju, katastar, pravosuđe i finansije. Baš zato što je politički ranjen, očekuje se odmazda i prvi udari: pokušaji da se ospori nadležnost srpskih vlasti, da se menja katastar, blokiraju budžetska sredstva i zadrže albanski kadrovi u opštinskim strukturama. Sledi period administrativnog iscrpljivanja i simboličkih provokacija, uz rizik bezbednosnih incidenata - upozorava Barac.

On naglašava da je zbog toga ključno da novi gradonačelnici pokažu hladnokrvnost, pravnu preciznost i jedinstvo.