Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević izjavio je danas, povodom tvrdnji blokadera da je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta navodno zadobila povrede od policajca u Beogradu, da bi na mestu ministra unutrašnjih poslova insistirao da se činjenice utvrde do kraja.

"Insistirao bih da se sve utvrdi. Kao što su izmislili priču o zvučnom topu, pa da je maloletni dečak u Valjevu preminuo... Sada policija, BIA, tužilaštvo, ne mogu da se prave da se to nije desilo. Treba da ih saslušaju, da vide gde se to njima desilo. Sve je laž. Neka dođe sa advokatima da da izjavu", naveo je Vučević za TV Pink.

On je rekao da je ta tema ekstremno osetljiva i upitao zašto tužilaštvo sada ne reaguje.

"Dovoljna je i informacija iz medija, ovo je očigledno nešto što uznemirava javnost. Sve plasiraju, a onda teme samo iščeznu. Niko ne pumpa priču oko teorije zavere, već ukazuje da postoji manjkavost kod prikupljanja dokaza i da su se preskakale redovne procedure", naveo je Vučević i upitao i zašto se ubrzavalo sa sklanjanjem nadstrešnice nakon velike tragedije 1. novembra.

"Kada se desi mala saobraćajka, pa koliko sati ostanu ta dva automobila dok se ne uradi uviđaj? A izgleda da se duže radi uviđaj saobraćajke, nego pada nadstrešnice. Kako su znali da je korupcija ili imali spremljene crvene šake? Mnogo je pitanja bez odgovora. Kao što je neverovatno da tužilac traži snimke sa kamera za jedan kratak period. Stalno nailazimo na zid ćutanja. Zanimaće ih pro forme 1. novembra", rekao je Vučević.

