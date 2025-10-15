Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova Republike Srbije Marko Đurić razgovarao je danas u Kampali, na marginama ministarskog sastanka Koordinacionog biroa Pokreta nesvrstanih zemalja, sa ministrom spoljnih poslova Narodne Demokratske Republike Alžir Ahmedom Atafom.

Ministar Đurić je istakao da Srbiju i Alžir vezuju tradicionalno prijateljstvo i višedecenijska saradnja, koja je čvrst temelj za dalje unapređenje bilateralnih odnosa. Ocenio je da su Srbija i Alžir istinski posvećeni razvoju međusobne saradnje.

Šef srpske diplomatije posebno je naglasio da Srbija visoko ceni podršku Alžira našim stavovima po najvažnijim nacionalnim pitanjima.

Đurić je podsetio da je poseta šefa alžirske diplomatije Beogradu 2023. godine dala snažan podsticaj bilateralnim odnosima i potvrdila obostrano opredeljenje za dalje intenziviranje političkog dijaloga i saradnje.

Kako je ukazao, Srbija ostaje zainteresovana za dalje jačanje privrednih i političkih odnosa sa Alžirom i afričkim državama u celini sa kojima nas povezuje dugogodišnje prijateljstvo u okviru Pokreta nesvrstanih zemalja.

Alžirskom kolegi Đurić je preneo da Srbija sa zadovoljstvom pozdravlja učešće te zemlje na Ekspo 2027 u Beogradu, uz uverenje da će paviljon Alžira biti veoma posećen, a Srbija se potruditi da bude izuzetan domaćin.

Ministar Ataf uputio je poziv ministru Đuriću da u narednom periodu poseti Alžir i time lično doprinese daljem jačanju političkog dijaloga i unapređenju sveukupne saradnje dveju zemalja.

