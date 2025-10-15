Slušaj vest

Poslanici Skupštine Srbije nastavili su danas prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predlog za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji.

Današnju sednicu obeležila je reakcija Milenka Jovanova koja je usledila nakon replike poslanice Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić o tome da su roditelji, nakon velike tragedije u OŠ "Vladislav Ribnikar", tražili da se ukine Anketni odbor.

Naime, nakon brojnih laži i manipulacija Marinike Tepić, šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov je ošto reagovao.

"Mi ne znamo šta se desilo pre dve godine, pa će ona da nam objasni kako je Vladimir Orlić ukinuo Anketni odbor, a nisu roditelji poslali dopis koji su molili da se to ukine. Ona na to odgovara, pa vi nemate tapiju na bol. Roditeljima kojima je jedan mali monstrum ubio decu ona saopštava da ona ima veću bol nego oni. Ona saopštava da nije to samo njihova bol, jer i nju valjda boli više nego te roditelje. Onaj koji tako nešto kaže zaista može da kaže sve i tu ne postoji granica i tu nema dna", rekao je Jovanov.

Milenko Jovanov osvrnuo se i na prethodne laži poslanice i zaključio da je laganje u njenom slučaju navika.

"Šta god rekao naći će nešto novo gnusnije i odvratnije što joj nije problem da izgovori. Kao što je lagala o Moroviću, kao što je lagala o Vučićevom paketima droge, kao što je slagala za milion stvari slagaće nešto ponovo. To je već sad laganje iz navike", rekao je on.

Vidno uznemiren, dodao je da njihovi postupci pokazuju da bez ikakvog srama koriste ovakve situacije.

"Ona ne zna za sram i ne zna za bruku i mrtva hladna nastavlja ko da ništa nije bilo. I lagaće ponovo, lagaće sutra i lagaće svaki dan. Roditelji nemaju tapiju na bol. Nemaju? Sram vas bilo! Na toj priči ste jahali godinu dana. Ta priča vas je dovela u taj parlament. I sad kažete roditeljima da nemaju tapiju na bol. Sram vas bilo!", poručio je Jovanov.