po svaku cenu hoće da gurnu Srbiju u građanski rat

To što poslednjih dana rade blokaderi samo je dodavanje drva u vatru na kojoj je lonac njihove revolucije. Ali, voda je odavno prestala da vri, plamen jenjava, pa se više ne bira: u vatru se panično baca sve što im dođe pod ruku. Zato imamo ono čemu svedočimo ovih dana - umesto plamena, samo ljuti smrdljivi dim koji štipa za oči i guši pluća.

Konstrukcija laganja u simbiozi "studenti u blokaderi-blokaderski mediji" na delu izgleda ovako:

Prvo je neko ko se predstavlja kao „studenti Poljoprivrednog fakulteta u blokadi“ (iako blokada nema) javio da je „policija nanela teške povrede studentkinji“.

Vest o pretučenoj studentkinji na N1 Foto: N1 printcreen

Nabačenu loptu – mada je bolje reći: dobačeni ogrizak, kosku… - uvežbano je dočekala parlamentarna opozicija, pa su uvek spremni Marinika Tepić, Borko Stefanović i Radomir Lazović u Narodnoj skupštini, iznenadjeni i uvređeni poput Šojića, digli glas u zaštitu pomenute studentkinje.

Blokaderska opozicija jedva dočekala lažnu vest Foto: Printscreen

Ona se, pak, dan kasnije oglasila izjavom da „u potpunosti demantuje da je bila pretučena od strane policije“, potvrđujući tako ranije saopštenje Ministrastvo unutrašnjih poslova da narečena studentkinja nije bila privođena i da je niko od pripadnika MUP ni o čemu nije ispitivao.

Demanti "pretučene" studentkinje Foto: Printscreen/Instagram

Šolakovim medijima, međutim, saopštenje MUP nije smetalo da naširoko plasiraju vest o policijskoj brutalnosti pozivajući se na „društvene mreže“, na kojima, inače, i za njih svašta piše, ali to ne uzimaju za ozbiljno.

"Jedna studentkinja uhapšena je i stravično pretučena u policijskoj stanici u Beogradu, saopštili su na društvenim mrežama Studenti u blokadi. Oni su podelili strašne detalje torture kroz koju je prošla devojka", jedan je od naslova koji je osvanuo na Novoj S.

Naslovna strana novina Nova: Laž kao sredstvo manipulacije Foto: Printscreen

Nedvosmislena izjave devojke da nikakve torture nije bilo neće učiniti da se osećaju neprijatno. Niti objavljivanje lažne vesti smatraju propustiom. Jer, za njih i blokadere, sve je u redu.

Zlo seme je posejano, što im je i bio cilj.

Studenti tvrde - a blokaderski mediji šire laži Foto: Printscreen

Onomad smo imali lažnu vest da je „dečak iz Valjeva preminuo od policijskih batina“, plasiranu baš uoči blokaderskih demonstracija u tom gradu, pa ćete sada – iako je ovo uverljivo demantovano - lako naći ljude koji će se zakleti da je informacija bila tačna, i da su među srpskim policajcima ubice.

Tako neke više ništa neće moći da razuveri da su „studentkinju vezivali za radijator i stavljali joj kesu na glavu“, uprkos njenom demantiju.

Dezinformacije su deo svake specijalne operacije, a Srbija je mesecima meta jedne takve čiji je cilj svrgavanje legalno izabrane vlasti i instaliranje nove koja će biti kooperativna sa nekim inostranim centrima moći.

Ovo sa navodno pretučenom studentkinjom urađeno je školski, strogo po udžbeniku za izvođenje obojenih revolucija, gotovo štreberski.

Foto: Darko Vojinovic/AP

Dovoljno je pročitati komentar Zdravka Ponoša, ozlojeđenog što je gošća pohvalila napredak Srbije na demokratskom putu, pa shvatiti koliko je blokaderima bilo stalo da EK stane na njihovu stranu i prihvati njihovu retoriku,

Ali, hajde to... Mnogo je opasniji drugi motiv koji anonimno blokaderi na društvenim mrežama i ne kriju.

Uoči mitinga zakazanog za 1. novembar oni, koristeći ovaj iskonstruisani slučaj, otvoreno pozivaju na teror: „Srbijo, pitamo te, da li ćeš posle godinu dana uzeti pravdu u svoje ruke?“

Pravda je, inače. neodvojiva od istine.